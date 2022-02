Få et kig bag facaden: Sådan så herregården ud inden ildens hærgen

THY:Natten til mandag blev de sidste rester af hovedbygningen på herregården Egebaksande udslettet i en voldsom brand.

Mens flammehavet farvede himlen rød, blev det sidste punktum sat i Egebaksandes lange og omskiftelige historie. Af det markante bygningsværk er nu kun de sodstribede ydermure tilbage.

Nåede man ikke med egne øjne at opleve herregården, der blev opført af kaptajn Jagd på kanten af den udtørrede Sjørring Sø for snart 160 år siden, så er det uigenkaldeligt for sent.

I det, der engang var et køkken, står det gamle støbejernskomfur, som efterhånden har skiftet farve fra sort til rust. Tapetet hænger i gulnede flager, og lågerne på køkkenskabene har forladt deres hængsler.

Men Nordjyskes fotograf fik i 2018 lov til at tage sit kamera med bag facaden. Her på siden kan du få et kig gennem linsen på det, der ikke længere er.

Anledningen for besøget var, at Egebaksandes ejer Jørgen Holm Westergaard fortalte om nogle af de drømme og tanker, han havde om renovering og genopbygning af gården.

- Jeg har da planer om at blive gammel her, sagde Jørgen Holm Westergaard dengang.

Den mere end 900 kvadratmeter store hovedbygning var et lille stykke kulturhistorie, der tjente som kulisse for flere celebre personligheder gennem årene.

Måske er det derfor, branden trods alt har gjort så kraftigt indtryk på thyboerne, selvom alle godt ved, at Egebaksande har været i kraftigt forfald de seneste mange år.

Ejer Jens Holm Westergaard viste fotografen rundt, her ved den gandiose trappeopgang til første sal, som i 2018 havde mistet lidt af sin storhed til tidens tand.

Billederne taler sit tydelige sprog: Tapetet hænger i skjoldede flager fra væggene i det, der engang var et køkken, med det originale støbejernskomfur, der efterhånden havde skiftet farve fra sort til rust.

En knust håndvask ligger splintret ud over det gamle plankegulv i et grønt badeværelse, hvor væggene er spættet af skimmelsvamp, der gennem årene har udviklet deres helt eget økosystem i herregårdens uopvarmede rum.

Rester af de store, mørke træmøbler, der i storhedstiden har været med til at give det helt rigtige statelige udtryk i herregårdens stuer, stod i 2018 tilbage med tommetykt støv og strimet af fuglelort.

Egebaksande blev af flere omgange ramt af hærværk og mystiske småbrande, der formentlig var påsatte. Hvorvidt det også gælder denne sidste brand, arbejder politiet nu hårdt på at klarlægge. Men mistanken kommer man ikke udenom.

Nordjyske har været i kontakt med Jørgen Holm Westergaard forud for denne artikel. Han kalder branden på Egebaksande ”sørgelig”, men har ikke yderligere kommentarer.