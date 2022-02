Få et smugkig: Biltema flytter ind i nyt kæmpe-varehus

THISTED:På Thisteds nordvestlige kant er der hektisk aktivitet i disse dage. Biltemas nye varehus på Uglevej gennemgår de sidste finpudsninger, inden indretningen for alvor går i gang i starten af næste uge.

19. februar kan varehuschef Michael Navndrup sammen med butikkens 30 ansatte byde thyboer og andet godtfolk indenfor til 6600 nyopførte kvadratmeter fordelt mellem butik og cafe.

- Håndværkerne er stadig i gang med at finpudse, og elektrikerne mangler lige det sidste, siger han.

De mange nye ansatte er til oplæring i andre Biltema-butikker rundt omkring i Jylland, så de kan blive introduceret til systemer og arbejdsgange, inden premieren skal stå i Thisted.

- Når de kommer tilbage fra oplæring, er vi klar til at begynde at sætte varer på plads i butikken, siger Michael Navndrup.

3 De mange paller og papkasser er fyldt med reoler og hylder, som skal samles og stilles på plads inden de mange tusinde varenumre rykker ind i løbet af næste uge. Foto: Michael Navndrup

Der bliver nemlig ikke mindre end 19.000 varenumre, der skal ende på rette hylde. Alt fra det mindste tændrør til termokrus, tagbokse og tennisbolde.

Varehuset i Thisted er Biltemas 14. i Danmark, og med sine 6600 kvm bliver den samtidig en af de største. For at sikre, at det hele bliver klar inden åbningsdag, får folkene i Thisted hjælp fra 30 kolleger fra andre Biltema-varehuse, plus fem vikarer.

- Vi overtog bygningen i sidste uge, og om fjorten dage åbner vi. Det går stærkt, men en ny butik af denne størrelse er også en stor investering, og derfor er vi selvfølgelig interesserede i at få kunder i butikken så hurtigt som muligt, siger Michael Navndrup, der kommer fra en stilling som butikschef hos Jem & Fix i Thisted, og tilføjer:

- Hverken jeg eller nogen af mine medarbejdere har tidligere arbejdet i Biltema, så vi er et helt friskt hold.

Fejringen af åbningsdagen bliver festlig, men lidt mere beskeden, end man har set det andre steder, hvor Biltema har åbnet ny butik.

- På grund af smitte med coronavirus skal vi stadig være forsigtige med at samle alt for mange mennesker på et sted, så vi nøjes med flag og rundstykker for at markere åbningen, siger Michael Navndrup.