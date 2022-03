Claus er idemanden bag "Fremtidens Tankstation": - Det er sjovest at være først

THISTED:- Selvom vi bor i det, nogle vil kalde for "Udkantsdanmark", så kan vi sagtens være foran.

Ordene tilhører Claus Sørensen, idémanden bag den kommende fuldelektriske tankstation på Østerbakken i Thisted.

- Da aftalen med brændstofleverandøren stod til at udløbe, fik jeg den idé, at man kunne sætte ladestandere op. Det ville give mulighed for at forskønne området og samtidig på renset op i noget af den forurening, der var på stedet. Men jeg anede ikke noget om, hvordan man greb sådan noget an, så derfor har det taget tid, siger Claus Sørensen, der til dagligt ernærer sig som ismand på Ismejeriet Thy.

Forberedelserne har været i gang længe, men nu starter opførelsen af de seks nye ladestandere endelig. Det bliver Clever, der skal levere de seks ladestandere med en kapacitet på 150 kWh, som gør det muligt at lade sin bil helt op på bare 15 minutter, afhængig af bilens evne til at lynlade.

- Hvis anlægget stod færdigt i dag, ville det være det ene af bare to Clever-anlæg i Jylland med så stor kapacitet, hvoraf det andet ligger i Fredericia. Men der bliver ekspanderet kraftigt på infrastrukturen i øjeblikket, så når vi er klar med anlægget i Thisted, kommer der også til at være lignende anlæg i Esbjerg og ved Aalborg, forklarer Claus Sørensen.

Cobe Arkitekter står bag de flotte tegninger her. Der kan ske mindre ændringer, inden byggeriet står færdig, men der er lagt op til noget af et visuelt løft af området. Visualisering: Cobe Arkitekter

Han håber, at ladestanderne kan blive et aktiv for egnen, som kan gøre Thisted attraktiv for lokale handlende, der vil lægge penge i byens butikker, men også for Thy generelt når det kommer til turisterne, der bliver draget af områdets grønne profil.

- Jeg er stolt over, at det her projekt bliver til virkelighed, og at Clever vælger at sætte deres lid til Thy, selvom vi nok ikke er det største trafikale knudepunkt. Folk må gerne se, at vi i Thy er to år foran, og vi må gerne vise dem, der har travlt med at dømme os ude, at vi godt kan være med på beatet. Da jeg startede projektet, var der flere, der sagde "det kommer du aldrig i mål med", og det gør det da også lidt federe nu, hvor vi kan se, at det tager form, siger Claus Sørensen.

Selvom el-bilerne støt og roligt vinder markedsandele i disse år, så er Claus Sørensen godt klar over, at det er et sats at lave en tankstation udelukkende med strøm. For hvad nu, hvis el-bilerne bliver overhalet indenom af en helt ny, revolutionerende brændstoftype?

- Sådan er det jo, når man vil være med helt fremme. Der er ingen garantier for, at det lykkedes, for ingen andre har gjort det før. Men det er da sjovest at være med fra starten, siger Claus Sørensen.

Forpladsen får et visuelt løft, designet af Cobe Arkitekter, og den kommer til at spille smukt sammen med det ombyggede Kvix, hvor en revitalisering af menukort og butik skal sikre det perfekte stoppested, så el-bilsejere og andet godtfolk kan nyde en bid mad eller god kop kaffe på farten.

Claus Sørensen har drevet tankstationen på stedet siden 2001, hvor han også skabte Kvix i 2009, men der har været tankstation på Østerbakken i knap 70 år. Idémanden bag fremtidens tankstation har dog ikke selv en el-bil - endnu.

Hos leverandøren Clever glæder de sig også over projektet i Thisted. Ikke mindst i erkendelsen af, hvor vigtig bilen er for rigtig mange nordjyder:

- Vi håber, at lynladestationen i Thisted kan gøre det mere attraktivt at vælge elbilen til i hverdagen. Hos Clever tror vi på, at fremtiden er elektrisk, og derfor er det i den grad positivt, når en fossil tankstation som Kvix kan se en mening med at genopstå som en ren lynladestation til elbiler til gavn for den grønne omstilling”, fortæller Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

Lynladestationen i Thisted forventes at stå klar i efteråret.