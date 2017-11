Får stoffer med posten

THY-HANNÆS: To personer fra Thy har nu fået sigtelser for at købe ulovlige stoffer og piller via Internettet og få dem sendt med posten.

- Den slags bliver ofte opsnappet, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Breve og pakker bliver ofte undersøgt, når de kommer til landet, og det skete i juni for en 36-årig kvinde fra Thisteds sydlige opland, som fik en kuvert fra Tyskland med 1 gram Methamfetamin og 4,64 gram tørrede svampe.

I august var det så en 26-årig mand fra Hurup, som fik et brev fra Holland, hvor der var nogle ulovlige piller.

Begge vil blive afkrævet straf i form af mindst bøder.