Fængslet for indbrud

THY-HANNÆS: En 22-årig mand fra det sydlige Thy erkendte stort set alle otte sigtelser, som han blev præsenteret for i et grundlovsforhør tirsdag formiddag.

Men han kærede dog at skulle sidde bag tremmer i foreløbigt fire uger i varetægtsfængsel.

Dommeren valgte den løsning, da den 22-årige har en del gamle domme inden for samme kriminalitet: Især indbrud og tyverier.

Sigtelserne indeholdt blandt andet indbrud og tyveri fra Skyum Smede og Maskinteknik, et indbrud på Nordmarksvej ved Sjørring, der dog blev forpurret af et vidne, et biltyveri i Vildsund og så tyveri af forskellige nummerplader.

De otte sigtelser kan dog nemt blive til flere, da der er en del uopklarede tyverier og indbrud i Thy:

- Vi fandt en del computere hjemme hos ham, siger anklager Jesper Klyve.