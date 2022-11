Færdigt arbejde: Giganttransport er fremme

HANSTHOLM:Klokken lidt før 15 var blokvognen med den mere end 200 tons tunge nacelle til Vestas nye mølle i Det Nationale Testcenter for store vindmøller meget tæt på at være fremme.

Den 12 meter brede transport, der blev trukket af to store lastbiler, var svinget fra Gl. Aalborgvej og ind på Testcentervej - grusvejen der leder op til møllestandpladserne i testcentret.

- Herfra går det ligeud på opløbsstrækningen, siger Gert Overgaard Madsen, leder af den store transport, der er udført af vognmandsfirmaet Torben Rafn A/S.

- Alt er gået efter planen, siger Gert Overgaard Madsen om den del af transporten, der startede da nacelle, blokvognen forspændt to lastbiler samt seks følgebiler klokken 11.08 tirsdag formiddag satte hjulene på offentlig vej.

Inden det skete, havde der været, hvad Gert Overgaard Madsen kalder et "lille bump på vejen". Da transporten lidt efter klokken ni tirsdag morgen satte sig i bevægelse langs kajen på Hanstholm Havn, havde den ikke bevæget sig mange meter, før den stod stille. Det blev iagttaget af ganske mange tilskuere, som var mødt frem på havnen for at følge den spektakulære transport på tæt hold.

Tirsdag morgen satte nacellen til Vestas nye V236.15,0 MW havvindmølle sig i bevægelse mod testcentret i Østerild. Kort efter start, stod den stille. Noget blødt sand gav lidt problemer, men de blev løst.. Foto: Ole Iversen

- Der var lidt udfordringer med noget blød bund, så vi måtte bakke lidt, før vi kom videre, forklarer transportlederen om årsagen til forsinkelsen. Den var dog ikke var værre, end transporten var fremme på bestemmelsesstedet inden klokken 15, hvor den mere end 20 meter lange nacelle, som måler mere end 10 meterbåde i højde og bredde skulle være væk fra offentlig vej.

Den kæmpestore nacelle rullede tirsdag ved 11-tiden ud af Hanstholm havn med kurs mod Østerild Foto: Ole Iversen

Vel fremmekonstaterer Gert Overgaard Madsen, at endnu en transportopgave fra Hanstholm til Østerild er løst. Og i den sammenhæng er timerne på vejen mellem havnen og testcentret faktisk det mindste.

- Planlægningen begyndte for et lille års tid siden. Selv om vi har kørt andre store transporter fra Hanstholm til testcentret, bliver det aldrig rutine. Vi er blevet lidt klogere end sidst - og det vi har lært i dag, får vi gavn af næste gang, vi skal køre, siger Gert Overgaard Madsen, som har løst opgaven med hjælp fra, hvad han kalder et rutineret hold.

To rundkørsler skulle også passeres. Den første i Hanstholm Foto: Ole Iversen

Holdet tæller 12 mand. Seks af dem har kørt de følgebiler, der har fulgt transporten på den cirka 25 kilometer lange tur. Fire har kørt foran og sikret, at der var fri bane for transporten, to har kørt bagved og sikret, at blandt andet de vejskilte, der er langt ned langs landevejen, så nacellen kunne passere, blev rejst igen. Andre seks mand har opholdt sig lige omkring blokvognen med nacellen og i de to lastbiler, der trak den.

Transporten bliver ikke den sidste på strækningen fra Hanstholm. Gert Overgaard Madsen vil ikke afvise, at der skal køres igen inden årsskiftet.

- Det orienterer vi om, når vi kender tidspunkterne, siger han.