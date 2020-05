Færdselsuheld: Bilist uden kørekort og i stjålet bil

SNEDSTED:En biltur endte lørdag klokken 17.25 lørdag eftermiddag i grøften ved Ankærbro i Elsted ved Snedsted. Bilen trillede rundt og begge airbags blev udløst, men hverken den 33-årige fører eller hans 22-årige passager kom efter det oplyste noget til.

Derimod er den 33-årige blevet præsenteret for et par sigtelser af politiet. Han havde nemlig ikke kørekort, og han sigtes også for at have stjålet bilen. Det var nemlig samleverens bil, som han havde taget uden at have fået lov, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Den 33-årige er fra Thisted Kommune, mens den 22-årige er bosiddende i Korsør.