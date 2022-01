Færgen er ladet med livsvigtig transport

THY-MORS:- Vi fragter tit ambulancer over med færgen. Da der i november var brand hos slagter Thøgersen i Hvidbjerg, havde vi en brandbil fra Falck i Hurup med over. Og politiet benytter os flittigt og har konto hos os.

Det siger Martin Hvass, Hurup, formand for foreningen Næssundfærgens Venner, der driver overfarten med den gamle træfærge mellem Sydthy og Sydvestmors. Han er ikke imponeret over sin egen kommune, Thisteds, vilje til at støtte færgedriften, for den er nærmest ikke eksisterende. Derimod har Morsø Kommune jævnligt støttet, og har senest givet en kvart million til servicebygningen, der i sommeren 2020 blev stillet op ved færgelejet på Mors-siden.

- Vi fik også 215.000 kroner fra LAG Thy-Mors, men dem har vi ikke fået udbetalt endnu, fordi der kom kontrol på. Vi forventer, at pengene snart dukker op. Der er god brug for dem, men vi ser fortrøstningsfuldt på 2022, siger Martin Hvass.

Pendlere tager færgen

Han tilføjer, at også pendlere til arbejdspladser på den anden side af sundet tager færgen, og det kunne tale for at tage spørgsmålet om en busforbindelse med overfart op igen. Men lige nu sejler der ingen færge. ”Næssie” er på sit årlige eftersyn på Agger Værft og ventes først tilbage i drift til 1. marts.

- Vi skal have lavet isforhudning, tjekket redningsflåderne, efterset en skrueaksel og kigget på motoren, hvor der er fundet nogle løse metalstykker. Arbejdet indgår som sidste del af den treårige renoveringsplan, der blev lagt med støtte fra Skibsbevaringsfonden og A. P. Møllers fond. Driftmæssigt har vi klaret os igennem 2020 og 2021 med hjælp fra coronastøtte, da vi blev indstillet, mens de nordjyske kommuner var tvangsnedlukkede, siger Martin Hvass.

Men det var før hans formandtid, der startede i 2021. Martin har afløst Henrik Olsen, der flyttede til Bornholm, hvor han sammen med sin kæreste har købt og driver Nordskovens Strand Camping i Rønne. Henrik er dog stadig med i bestyrelsen, og det var på hans anbefaling, at Martin Hvass, der er skibselektriker, kom ind i ledelsen.

Tursejlads om tirsdagen

I 2021 kom der gang i aftentursejladsen med spisning, som er blevet gennem hver tirsdag i sommermånederne.

- Dem tager vi op igen. Via vores nye online bookingssystem er det blevet enkelt for os og kunderne at administrere. Vi så sidste sommer, at rigtigt mange feriegæster, både danskere, nordmænd og tyskere, var med på turene, siger den nye formand.