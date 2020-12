Færgen kan ikke li’ regn

THYBORØN:- Vi slås med regnvejr. Vi mangler at male nogle af de øverste skotter og trapper. Og der mangler de sidste justeringer, efter at vi har fået lavet radiosyn.

Sådan siger Dennis Svaneborg, overfartsleder på I/S Mors-Thy Færgefart torsdag fra Thyborøn Ophalerværft. Det var oprindeligt planen at kunne sejle Feggesundfærgen retur gennem Limfjorden i slutningen af denne uge, men nu ser det ud til, at hjemturen tidligst finder sted i weekenden.

Nogenlunde efter planen

Det vil under alle omstændigheder blive en prøvetur for færgens to nye Scania motorer, som virksomheden Kynde & Toft i Thyborøn har haft mandskab i gang med at installere i nu snart to uger.

- Ellers er det kørt nogenlunde efter planen. Det er bare træls at få foretaget den slags arbejder og eftersyn mod slutningen af året, hvor risikoen for dårligt vejr er størst. Men det er også det tidspunkt, hvor man lettest kan skaffe en lånefærge, og den må vi altså nok trække på et par dage ekstra, siger Dennis Svaneborg.

Furfærgen ”Sleipner” er her i drift på Feggesund, og det vil den være et par dage endnu.

Brugerne af Feggesundoverfarten har ikke mærket til afbræk, idet lånefærgen ”Sleipner” fra Fur-overfarten har været sat ind på Mors-Thy-ruten. Dennis Svaneborg tør i øjeblikket ikke love, at den rigtige Feggesundfærge vil tage pladsen igen allerede mandag.