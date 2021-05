Færgevenner samles under åben himmel

THY-MORS:Efter adskillige optakter og overvejelser har foreningen Næssundfærgens Venner nu besluttet sig for at afvikle generalforsamling under åben himmel 25. maj.

Om det bliver ved færgelejet på Thy-siden eller på Mors-siden afhænger af vejrguderne.

- Vi har ønsket at samle vores medlemmer, og det mener vi nu er muligt på denne måde med sikker afstand og under åben himmel. Vi har masser af borde og bænke som bliver stillet på den bred, der smiler mest til vejrudsigten, siger formand Henrik Olsen.

Foreningens medlemmer skal møde op enten på Thy-siden eller Mors-siden på et fastsat tidspunkt, og så sørger færgen for at få samlet tropperne.

- Vi glæder os til en aften, hvor vi kan se tilbage på to års aktivitet med meget forskellige virkeligheder at arbejde under. I det seneste år med stor usikkerhed har det været godt at have et sundt skib, der har kunnet holde os oven vande, siger formanden.

13. maj starter udflugtssæsonen med årets første åbne aftentur på fjorden.