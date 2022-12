Færre har søgt ind på pædagoguddannelsen: UCN i Thisted forlænger fristen for nye ansøgere

THISTED: Antallet af ansøgere på de videregående uddannelser har i år været faldende over hele landet. Det kan mærkes i Thisted, hvor professionshøjskolen UCN ikke har kunne fylde pladserne op på pædagoguddannelsen.

1. december overskred fristen for at søge ind på uddannelserne med opstart i februar 2023. Helt ekstraordinært har UCN i år derfor valgt at forlænge fristen, i håbet om at kunne fylde de tomme pladser.

- Vi har på nuværende tidspunkt flere ledige studiepladser til februar, hvilket er usædvanligt. Vi ved, at der er brug for, at vi uddanner flere pædagoger, og beskæftigelsesmulighederne er rigtig gode inden for en bred vifte af jobs på det pædagogiske felt, siger Peter Møller Pedersen, der er uddannelsesdirektør på UCN.

Slå til nu

Peter Møller Pedersen håber, at den forlængede frist kan være med til til at tiltrække nogle af de ansøgere, som enten ikke kom ind på drømmestudiet, eller som af forskellige årsager ikke lige fik sendt ansøgningen afsted i tide.

Han opfordrer interesserede til at slå til hurtigt, mens der stadigt er ledige pladser. De ledige pladser udbydes nemlig efter først-til-mølle-princippet, blandt de ansøgere der opfylder studiets adgangskrav, fortæller han.

- Vores studievejledere sidder klar til at rådgivere potentielle ansøgere, som vil vide mere om uddannelsen og UCN som studiested. Selve ansøgningen foregår via UCN´s egen hjemmeside, hvor interesserede også kan få det samlede overblik over uddannelser på alle UCN’s adresser, fortæller uddannelsesdirektøren.

Også længe åbent i Hjørring og Aalborg

Foruden UCN i Thisted har også UCN i Hjørring og Aalborg åbnet ekstraordinært op for sentilmelding til en række studie med start allerede i februar. Det gælder ansøgere, der kunne overveje at læse til sygeplejerske, lærer, VVS-installatør, softwareudvikler, ergoterapeut og flere andre studier.

Studierne med sommerstart på både UCN i Thisted og resten af landet har ansøgningsfrist henholdsvis 1.5 marts og 5. juli alt afhængig af om man søger ind via kvote 2 eller 1.