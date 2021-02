Færre indbrud i Thy, men flere på Mors

THY-MORS:Antallet af indbrud i private boliger faldt markant i 2020, både på landsplan og også i Thisted Kommune. Men på Mors blev der begået næsten dobbelt så mange indbrud i 2020 som året før, nemlig 64.

Det skal dog ses på baggrund af, at tallet for 2019, var usædvanligt lavt, kun 34. I årene 2015-18 lå antallet af indbrud på Mors mellem 51 og 58, viser tal fra Danmarks Statistik, som partnerskabet Bo trygt har udsendt.

Omvendt forholder det sig i Thisted Kommune, hvor der i årene 2015-2019 blev begået mellem 70 og 116 indbrud årligt. Sidste år holdt tyvene sig betydeligt mere i ro, idet tallet var nede på 50.

På landsplan blev der i 2020 begået under 18.000 indbrud, hvilket er det laveste antal siden 1970’erne. Det tilskrives blandt andet, at danskerne på grund af corona-epidemien har opholdt sig mere hjemme.

Jørgen Jensen, politikommissær ved Lokalpolitiet i Thisted, har ikke umiddelbart en forklaring på de lokale udsving i indbrudsstatistikken.

- Vi ved godt, at der er en stigning på Mors, men det er stadig ret lave tal, selv om hvert indbrud er ét for meget, siger han og glæder sig samtidig over de meget lave tal i Thisted Kommune.

- Jeg synes generelt, at folk er gode til at holde øje med hinandens ting. Vi får rigtig mange anmeldelser, hvor folk ser noget mistænkeligt, og det betyder, at vi når hurtigere frem, siger politikommissæren.