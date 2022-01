Færre smittede i Thy - lidt flere på Mors

THY-MORS:Faldende smittetal i Thisted Kommune, men omvendt flere coronasmittede på Mors.

Det er status for smitten i Thy og på Mors en uge inde i det nye år.

Som i resten af landet har omikron-varianten givet tårnhøje smittetal i det nordvestjyske, og relativt set var Morsø Kommune tæt på at have landets højeste smitte lige omkring årsskiftet med et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere), der nærmede sig 3000.

Mandag var tallet "kun" 1862. Det var dog en stigning i forhold til dagen før, mens Thisted Kommunen omvendt oplevede et lille fald til 1549.

I de to kommuner er der den seneste uge blevet registreret henholdsvis 373 og 667 coronasmittede. I forhold til søndag er der tale om en stigning på 10 i Morsø Kommune og et fald på fire på Mors.