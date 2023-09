Redningsbåd skrottes - nu kommer redningsstation med klar opfordring

- Vi har ikke længere en redningsbåd i Nr. Vorupør. Vi får først en ny i 2024. Indtil da vil jeg fraråde at falde i vandet på vores kyst i hårdt vejr. Det vil være livsfarligt.

Det siger Benny Bak, leder af redningsstationen i Nr. Vorupør. Lørdag sejlede han sidste tur med den 6å-årige redningsbåd MRB 31. Mandag skulle den have været synet af Skibstilsynet, men Søværnet vil ikke længere tillade brug af båden, der i en årrække har sejlet på dispensation.

- Så situationen er den, at vi ikke længere sejler med den gamle båd. Vi har en gummibåd, men den kan ikke gå ud i hårdt vejr. Hvis vi skal betjenes af redningsbåden fra Hanstholm i den kommende tid, kan det koste menneskeliv, for den vil være en time om at sejle ned til os. Bjærgning af forulykkede i vinterhalvåret er et spørgsmål om minutter, siger Benny Bak.

MRM 31 er landets ældste redningsbåd. Nu er den kørt på land og må ikke længere bruges til redningsindsatser. Foto: Bo Lehm

Der er en ny redningsbåd på vej. Et norsk værft leverer nye redningsbåde til Søværnet, men Vorupør står ikke først i køen. Det gør Sæby, som får leveret sin båd om kort tid, hvorefter Thorup Strand vil få en ny båd omkring nytår. Først herefter vil Nr. Vorupør kunne få bygget en båd, idet der er fire måneders produktionstid på redningsbådene.

Men der et andet presserende problem for kystredningstjenesten i Nr. Vorupør. Den kommende nye redningsbåd er større end den gamle og kan derfor ikke være i det nuværende redningshus på Vesterhavsgade 145. Der skal bygges et nyt og større hus til at huse den kommende båd, og Benny Bak frygter, at det ikke vil kunne stå færdigt, til båden ankommer.

- Jeg vil tro, det vil tage det meste af et år at bygge en ny redningsstation. Vi kan ikke bare stille den nye båd på stranden. Det vil den tage skade af. Ved sandfygning vil sandet trænge ind alle vegne. Jeg har sagt nej til at modtage en ny båd, uden at den kan komme under tag, siger Benny Bak.

Men inden der kan bygges, skal det afklares, hvor det nye hus skal stå. Det er Søværnet og Thisted Kommune, efter hvad der forlyder, ikke enige om.

- Søværnet til gerne bygge i en af parkeringslommerne på Havstokken tæt ved den nuværende redningsstation. Men kommunen har interesser i at sælge disse attraktive arealer til udvidelse af Hotel Havbadet og har derfor foreslået andre placeringer, siger Benny Bak.

Der er forskellige interesser på spil i forhold til de arealer, som Søværnet ejer (til venstre) og Hotel havbadet (til højre). Et plankeværk adskiller matriklerne. Foto: Bo Lehm

Kris Yde (K), formand for Thisted Kommunes erhvervs- klima-, teknik- og miljøudvalg, siger at det er kommet bag på ham, at deadline for brug af MRM31 indtraf mandag.

- Vi kan som kommune selvfølgelig ikke være tilfreds med, at vi i en periode fremover ikke har en søgående redningsbåd i Vorupør. Det er rigtigt, at vi drøfter forskellige placeringer af et nyt redningshus med Søværnet, men jeg vil i øjeblikket ikke nærmere ind på, hvilke. Som statslig myndighed har Søværnet mulighed for at ekspropriere en grund, og det vil vi som kommune ikke have nogen indflydelse på. Der skal klippes en hæl og hugges en tå, men jeg tror, der er en afklaring på vej, siger Kris Yde.

Nordjyske har efter anmodning fra Søværnets pressetjeneste sendt nogle skriftlige spørgsmål til den statslige myndighed, som ført forventer at kunne svare på dem tidsdag.