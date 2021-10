Faldt tre meter ned fra stige: Mand fløjet til Aalborg med kvæstelser i hovedet

VORUPØR:På Lyngbakken i Vorupør skete der onsdag formiddag kl. 10:13 en arbejdsulykke.

En 56-årig mand var i forbindelse med noget tømrerarbejde kravlet op på en wienerstige, da han mistede fodfæstet og faldt ned på et betongulv fra omkring tre meters højde.

Den 56-årige ramte et betongulv nedenfor med venstre side af hovedet, og derfor blev en lægehelikopter tilkaldt for at flyve manden til behandling i Aalborg.

- Han var dog ved bevidsthed og svarede relevant på spørgsmål, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Manden kommer fra Viborg og er medindehaver af et tømrerfirma. Arbejdstilsynet er blevet underrettet.