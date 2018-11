Familiemesse med gode tilbud

BEDSTED: 26 udstillere og mange borgere fra lokalområdet valgte at lægge vejen forbi Bedsted Hallen lørdag eftermiddag, da dørene blev slået op for jule- og salgsmessen.

- Vi har total udsolgt, så det er bare fedt, siger tovholder Pernelle G. Madsen fra handelsstandsforeningens messeudvalg.

Det er primært udstillere fra Bedsted og Hurup, man kan møde på messen, der også har åbent søndag fra 12 til 17.

- De kommer for at vise, hvad de kan. Andre er her for at sælge juleting, siger Pernelle G. Madsen, som har været med til messen, siden hun var barn.

På årets messe var der seks nye deltagere. En af dem var Thy Negledesign, som Sonja Jensen åbnede 1. november i år. Hun var slet ikke i tvivl om, at hun skulle med til årets messe.

- Det er da fedt at være her, siger hun, mens hun giver en fremstrakt tå et ekstra lag lak. Tåen tilhører Jonna Nørgaard, som stod model til en omgang pedicure.

Sonja Jensen håber på, at tilstedeværelsen på messen gør folk opmærksomme på, at hun har åbnet ny forretning. Hun er et kendt ansigt i lokalområdet, da hun i en årrække har været ansat hos Tømmergaarden i Hurup. I den forbindelse har hun også tidligere deltaget i den lokale messe, så det er ikke et ukendt land for hende.

Ikke mange meter væk kan man møde Joan Strøm fra Koldby Bageri. Hun disker op med napoleonshatte, hindbærsnitter og klejner samt godt med smagsprøver. Hun har haft forretningen sammen med sin mand, Karsten, i 33 år, og for dem er det også første gang, at de er på messen.

- Jeg må nok sige, at jeg er noget overrasket over så mange, der er her, siger Joan Strøm.

Hun vil gerne bakke op om det lokale initiativ.

- Det gør jo, at vi møder kunderne på en anden måde. Vi vil vise, at vi er her. Vi vil vise vores produkter, som er lavet fra bunden. Bagerbrød er ikke kun bake-off, siger Joan Strøm.

Pernelle G. Madsen oplyser, at der allerede er venteliste til den næste messe i Bedsted, som foregår i 2020.