Familier lærte om jagt og fiskeri

VANDET SØ: - Wow, så du det mor? Jeg ramte i første forsøg!

Søren var et af de børn, der søndag prøvede kræfter med, hvordan det er at skyde efter en fugl i flugt - omend "kun" efter duer af ler. Og skydningen var både højlydt og godt besøgt.

- Jeg prøvede også sidste år, fortalte Søren, da han gik hen til sin mor og lillebror, der holdte sig for ørene, idet en anden "jæger" igen fik geværet til at gå af.

Det er fjerde år i træk, Naturstyrelsen Thy og Danmarks Jægerforening arrangerer Jagt- og Fiskedag. Mange familier og andre interesserede havde trodset det lidt triste vejr, der måske lagde mere op til indendørsaktiviteter.

Omkring 400 børn og voksne tog søndag imod invitation om en dag i jagten og fiskeriets tegn ved Vester Vandet arrangeret af Naturstyrelsen Thy og Danmarks Jægerforening.

Her kunne de fremmødte prøve kræfter med forskellige aktiviteter forbundet med naturen. Dagen skal nemlig vise, hvordan den danske natur kan bruges, og hvilke oplevelser den kan give én.

- Vi viser vores arbejde og store passion frem, sagde Tommy Hansen, jagt- og vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Thy.

Der blev stegt både pandekager og vildt over bålet.

Ved Vandet Sø stod Gustav på syv år iført gummistøvler og med en fiskestang i begge hænder. Selvom han endnu ikke havde fanget noget, var han ved godt mod.

- Det er sjovt, sagde han koncentreret.

Det blev demonstreret, hvordan schweisshunde arbejder. Der gik ikke mange sekunder, før hunden havde fået færten af dyret.

Gustav bor sammen med sin familie i Skinnerup, og han har også været med til jagt- og fiskedag flere gange før.

Derudover brugte mange familier også dagen på at overvære, hvordan jagt- og schweisshunde arbejder, og jagthornet blev da også demonstreret.

Deltagerne kunne under kyndig vejledning prøve, hvordan det er at skyde efter en fugl i flugt. Her forsøger Søren sig ad - og han ramte da også lerduen i første forsøg.

I øvrigt båd dagen på demonstration af, hvordan man plukker, flår og tilbereder noget af det, som naturens spisekammer har at byde på.

Og de fremmødte havde naturligvis mulighed for at smage noget af alt det vildt, der blev tilberedt over bål.

Pandekager falder nok lidt uden for kategorien, men ikke desto mindre benyttede mange børn sig også af tilbuddet om at lave sine egne stegte pandekager over bål.

Foto: Peter Mørk