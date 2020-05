Fanget af fortiden: Fældet af gamle DNA-spor

THISTED:Ikke alt forsvinder i tidens tåger.

Den bitre erfaring har en 25-årig mand fra Thy gjort efter at han i en helt anden sammenhæng fik taget en DNA-prøve til brug for politiet.

Mandens DNA-profil passede præcis til DNA-spor fra to gamle gerningssteder, som var gemt i politiets DNA-register.

- Manden var ikke kendt i DNA-registeret for nu, hvor en ny prøve kunne forbinde ham med de gamle DNA-spor, fortæller politikommissær Jørgen Jensen, lokalpolitiet i Thisted.

Sammenfaldet i DNA-sporerne har nu vist, at den 25-årige stod bag et indbrudsforsøg i en kiosk i Jernbanegade i Thisted begået mellem den 25. og 26. december 2012. Desuden passede hans DNA-profil med DNA-spor taget 6. august 2016 i en lejlighed i Rosenkranzgade i Thisted. Her var der forsætligt antændt en brand i lejligheden