Fanget med 168 km/t: Der røg både folkevogn og førerret

HURUP:Lørdag eftermiddag omkring kl. 13.30 drønede en Volkswagen alt for hurtigt forbi en af politiets fartkontroller, der var sat op på Oddesundvej ved Heltborg.

Hastighedsbegrænsningen siger 80 km/t, men målingen sagde 168 km/t.

- Det er mere end 100 procents overskridelse af fartgrænsen, og det udløser altså loven om vanvidskørsel, konstaterer vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

Derfor blev der også reageret hurtigt og sendt bud efter en patruljevogn fra Thisted, der kunne køre fartsynderen, en mand i 50'erne fra Thisted-området, i møde.

- De fik stoppet ham i Thisted by, hvor de også kunne vise et foto fra ATK-kontrollen, som han ikke kunne løbe fra. Han fik både beslaglagt sin bil og administrativt inddraget sin førerret. Han var ikke enig i, at vi kunne fratage ham hverken førerretten eller bilen, så derfor ønsker han at få sagen for retten, fortæller vagtchefen.