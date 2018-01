Far og søn fangede indbrudstyv

ELSØ: Midt i december havde en 21-årig mand netop begået indbrud i en villa på Holmgårdsvej i Elsø.

Men en genbo til villaen opdagede den 21-årige på vej væk og kunne se, at det ikke var en person, der umiddelbart havde et ærinde på vejen med ganske få huse.

- Da jeg så så, at der lå nogle håndklæder og en tegnebog i vejsiden, vendte jeg om, fortæller 47-årige Morten Bro, der vidste, at der havde været en del indbrud i området.

Da den 21-årige så bilen komme retur, stak han af over markerne og den 47-årige, som havde sin 16-årige søn Jonas Bro med i bilen, lånte en ATV-er hos en landmand og kørte rundt efter den mulige indbrudstyv.

Samtidigt kom hans hustru til stede i sin bil og de kørte begge rundt og ledte og pludselig så de den 21-årige igen på Hovedgaden i Elsø på vej ind i en taxa.

Morten Bro blokerede for taxaen og mens han fik forklaret den 21-årige, at han ikke "skulle nogen steder", fik han chaufføren til at ringe 112 og kort efter blev den 21-årige anholdt og senere varetægtsfængslet sigtet for op mod 20 forskellige forhold. Blandt andet flere indbrud på Mors.

- Det synes vi var en gerning ud over det sædvanlige, sagde politikommissær Jørgen Jensen til både far og søn, da de var på Politigården i Thisted for at modtage en dusør.

- Det vil vi belønne med 1000 kroner til jer hver.

Den 21-årige har erkendt flere af forholdene og sidder stadig varetægtsfængslet.