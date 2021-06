Farlig mine i havn fjernes: Skal detoneres på havet

HANSTHOLM:En stor mine, som onsdag ved middagstid blev bragt ind til havnen i Hanstholm, er så farlig, at den skal sejles ud på havet og detoneres på dybt vand.

Det har mineeksperter fra Søværnets dykkertjeneste fastslået, efter de har set nærmere på den gamle, rustne mine, som formentlig er fra krigens tid.

- Det er en gammel hornmine, som formentlig stammer fra Anden Verdenskrig, siger politikommissær Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Det var en hollandsk trawler, som fik minen i nettet og bragte den ind til havnen i Hanstholm onsdag ved middagstid.

Politiet reagerede hurtigt, da minen var bragt på land.

En deling værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen deltog i evakueringen i et stort område af havnen. Alle skulle evakueres i en afstand op til 400 meter fra minen, lød beskeden fra Søværnet, efter eksperter havde set fotos af den store, rustne mine.

De betød blandt andet, at en række virksomheder på havnen blev rømmet.

Søværnets mineeksperter har fastslået, at det er alt for farligt at detonere den i havnen. Minen skal sejles ud på havet og detoneres der.

Hvornår det kan ske, er endnu uvist onsdag eftermiddag, oplyser politikommissær Anders Hansen.