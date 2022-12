"Farnalla"s farvel gør ondt: Hyppig gæst i Hanstholm gennem to årtier

HANSTHOLM:Forholdet gik itu inden sølvbrylluppet, men det var ikke på grund af kurrer på tråden mellem parterne, at det mere end to årtier lange parløb mellem Hanstholm Havn og den engelske trawler H 135 "Farnella" fra Hull måtte høre op.

Det skyldes langt hen ad vejen udefra kommende omstændigheder. Ikke mindst Brexit, Storbritanniens farvel til EU, som blandt sine mange konsekvenser også har kostet både britiske og danske fiskere adgang til traditionelle fiskepladser.

H 135 "Farnella" fra Hull i England er kommet til Hanstholm tre gange om måneden, 12 måneder om året i godt 20 år, men efter Brexit er der ikke mere fisk nok til skibet, der årligt har tilført auktionen omkring 2000 tons konsumfisk.

12. december blev den sidste landing fra H 135 "Farnella" solgt på Hanstholm Fiskeauktion. 70 tons konsumfisk, heraf 10 tons blandet. Gennem de to årtier har trawleren landet fisk i Hanstholm tre gange om måneden, 12 måneder om året. Hver landing har i gennemsnit været på 50-55 tons fisk. Omkring 2000 tons årligt. Det svarer til en omsætning på 30 mio. kroner.

- Hanstholm har været en god havn at komme i, fortæller "Farnellea"s skipper, 64-årige John Musgrave. Hans relation til havnen går tilbage til 1989, men nu er det slut.

- Jeg går på pension. Nu skal jeg holde jul og tænke over tingene og fremtiden, men der kommer nok en periode, hvor tingene kommer til at gå lidt langsommere, siger John Musgrave, som bare for et år siden næppe havde tænkt i pension.

Brexit har været hård ved britisk fiskeri, og for skipper John Musgrave er det nu slut med fiskeri. Han går på pension.

- Jeg har været fisker hele livet, men nu er vilkårene helt anderledes, konstaterer skipperen og tilføjer, at de besætninger, han har haft med ombord i årenes løb også har været glade for Hanstholm. "Farnella" har 11 mand ombord. De fleste af dem skal finde en anden hyre.

- Det hjælper vi dem med, fortæller Jane Sandell, adm. direktør i selskabet UK Fisheries Ltd., der ejer "Farnella". I hvert fald indtil trawleren er solgt.

Hun kalder beslutningen om at sige farvel til Hanstholm "trist, men nødvendig".

Jane Sandell, adm. direktør i UK Fisheries Ltd., der ejer "Farnella", kalder beslutningen om at opgive Hanstholm for trist, men nødvendig.

- Det er en konsekvens af Brexit. Vi har ikke længere så stor en kvote i norsk zone, at der er fisk nok både til "Farnella" og til vores nye trawler, "Kirkella", som fisker i den nordnorske farvande. Så vi samler fisken på "Kirkella", siger Jane Sandell og tilføjer, at "Kirkella" fanger omkring 10 procent af de torsk og kuller, som briterne årligt sætter til lives som Fish and Chips.

I årenes løb har John Musgrave etableret flere "forretningsbekendtskaber" i Hanstholm. Ikke mindst med fiskeauktionen.

- Hanstholm Havn har været et godt sted at komme. Vi har fået gode priser på vores fisk, der er gode opkøbere på havnen, og servicevirksomheder og andre har været gode til at løse problemer, hvis de opstod, konstaterer John Musgrave.

H 135 Farnella farvels til Hanstholm

Det er midt formiddag mandag 12. december inden de sidste fisk fra "Farnella"s sidste landing i Hanstholm er solgt. Og dagen er lidt mærkelig, siger Flemming Kvejborg, Hanstholm Fiskeauktion.

Dels er det et farvel til en trofast leverandør, dels er det store landinger, som ikke kommer mere. De skal gerne erstattes af andre tilførsler.

- Vi skal have noget volumen, så der skal findes fisk andre steder. Også fra Norge. Det arbejder vi på, men det gør andre også, siger Flemming Kvejborg og understreger, at det både er mængder, variation i udbuddet - og priserne, som gør auktionen til en interessant markedsplads. Både for de, der sælger deres fisk, men også for de, der køber dem.

Den mængde fisk, som hidtil er landet af "Farnella" skal erstattes af andre tilførsler, for det er ikke bare gode prisr, der tælleer på auktionen. Der skal også være et tilstrækkeligt volumen, siger Flemming Kvejborg, Hanstholm Fiskeauktion.

Andre steder på havnen har landingerne fra "Farnella" også skabt aktivitet. De 10 tons blandet fisk, som var en del af "Farnella"s sidste landing, var ikke sorteret i kasser, da trawleren landede. Den opgave blev klaret af Hanstholm Servicecentral, der havde 10 mand i arbejde for at sortere fisken, så den var klar i kasser til auktionen begyndte.

- 10 tons fisk er en pæn stor opgave, fortæller Maria og Christian Poulsen, Hanstholm Servicecentral.

Og den slags opgaver er vigtige, understreger de.

- Vi har en forretning med at losse og pakke fisk. Når en travler som "Farnella" ikke kommer mere, mister vi noget forretning. Men det er ikke kun os, der rammes. Andre servicevirksomheder mister også forretning, og det kan være svært at finde erstatning for det tabte, siger Maria Christensen.

Med tanke for fremtiden konstaterer parret, at den er svær at spå om.

- Vi går ikke bare ud og erstatter tabte mængder, men vi kan prøve at tilpasse os bedst muligt til de mængder, der kommer, siger de.

- Men en ting er sikkert. Intet kommer af sig selv. Vi skal arbejde for vores plads og sørge for, at fisken kan sælges bedst muligt, siger Christian Poulsen.

"Farnella"s relation til Hanstholm er slut, men havnen er stærk, og den ligger i EU som en port til Europa. Det betyder noget, siger Mike Thompson, th., logistikchef i UF Fisheries Ltd. Til venstre skipper John Musgrave.

Mike Thompson, logistikchef hos UK Fiskeries Ltd., er sikker på, at Hanstholm Havn i dag har en stærk position som fiskerihavn. Så stærk, at havnen i modsætning til Hull, hvor han kommer fra, også fremover vil spille en vigtig rolle.

- Engang var Hull en stor og betydende fiskerihavn. Det er den ikke mere, men det er Hanstholm stadig, siger han

- I dag kan vi vi være kede af det. "It's over for now", når det gælder vores relation til Hanstholm, men havnen er stærk, og den ligger i EU som en port til Europa. Det betyder noget, siger Mike Thompson.