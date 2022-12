Farvel, men ikke på gensyn: Vemodig afsked med britisk trawler

HANSTHOLM:Der blev sagt farvel, men ikke på gensyn, da de sidste fisk landet af den britiske trawler H 135 "Farnella" var solgt på auktionen i Hanstholm mandag formiddag. 70 tons fisk, heraf 10 tons blandet fisk, var skibets sidste landing.

Skibet kommer ikke mere, som det er sket i de sidste 20 år, hvor "Farnella" har landet fisk i Hanstholm tre gange om måneden.

- Brexit er den indirekte årsag til, at vi ikke kommer mere. Der er ikke tilstrækkelig fisk til båden, så den skal sælges, fortæller adm. direktør Jane Sandell, UK Fiskeries Ltd. i Hull, der ejer skibet.

Jane Sandell forklarer, at Storbritannien blandt andet har fået reduceret sine fiskerimuligheder i norsk farvand fra 10.000 tons til 500 tons, og de kvoter, selskabet stadig har her, skal fiskes af selskabets nye fartøj, "Kirkella", som ikke skal lande i Hanstholm.

- Det er trist at stoppe med at anløbe Hanstholm, men beslutningen var nødvendig, siger Jane Sandell.

Der var gule sweatshirts til receptionsgæsterne - påtrykt et "Thank You" som anerkendelse af to årtiers godt samarbejde mellem "Farnella", rederi, fiskeauktion, opkøbere og øvrige virksomheder på havnen. Foto: Bo Lehm

"Farnella"s sidste landing i Hanstholm blev markeret med en reception i auktionshallen. Det var UK Fisheries Ltd. anledning til at sige tak for godt samarbejde med auktion, opkøbere og andre forretningsforbindelser, som er opbygget gennem de sidste 20 år.

Som en ekstra hilsen fik receptionsdeltagerne en gul sweatshirt påtrykt teksten "Thank You".

- Gul er rederiets farve, og det vil den fortsat være, siger Jane Sandell.

Også den anden vej rundt blev der takket. Bagvæggen i auktionshallen, hvor der var dækkes op til reception, var beklædt med et stort banner med et billede af "Farnella" - og et "Thank you".

- Det er en mærkelig dag, siger Flemming Kvejborg, Hanstholm Fiskeauktion.

Ikke mindst fordi, den mængde fisk, som "Farnella" hidtil har landet til fiskeauktionen i Hanstholm, skal erstattes med andre fisk. De skal findes i et marked, hvor der er stor efterspørgsel på den råvare. I gennemsnit har "Farnella" landet 50-55 tons konsumfisk i Hanstholm tre gange om måneden 12 uger om året. Tæt på 2000 tons fisk på årsbasis. Den mængde svarer til en omsætning på 30 mio. kroner.

- Lige nu er vi i fuld gang med at finde andre mængder. Selv om auktionspriserne i Hanstholm er gode, kan vi ikke erstatte tabte mængder med højere priser på de tilførsler, vi får fra andre både. Vi skal have et volumen for at dække efterspørgslen, siger Flemming Kvejborg.

Han tilføjer, at "Farnella" i årenes løb ikke blot har været et aktiv for auktionen.

- Skibet har også skabt omsætning i en lang række andre virksomheder på havnen. Den har brugt havnen og havnens servicetilbud, så vi mister et aktiv som virkelig har bidraget til havnen, siger Flemming Kvejborg.