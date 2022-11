Farvel til en epoke: Slut med turistkontor i Thy

THISTED:Det er i dag de færreste danske byer, som har sådan et tilbud. Og også i Thisted er det nu slut med at kunne henvende sig på en bestemt adresse efter information om seværdigheder og andet af interesse for turister.

Pr. 1. november lukkede Thy Turistforening sin butik på stationen i Thisted. Det er sket i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at stoppe tilskuddet til Thy Turistforening for i fremtiden at kanalisere alle kommunens turistmidler over i Destination Nordvestkysten.

Internettet har overtaget en stor del af informationsopgaven, og ellers er det ude på de steder, hvor turisterne faktisk kommer, at de kan få svar på deres spørgsmål, fortæller Michael Thinggaard, formand for Thy Turistforening og indehaver af Hotel Thinggaard i Hurup.

- Folk søger information her hos os, på campingpladsen eller hvor de overnatter. Og når de tjekker ind på kurbadet, eller besøger Lodbjerg Fyr eller nationalparkcentret, siger han.

Efter i mange år at have haft turistbureau på Det Gamle Rådhus i Thisted, flyttede turistforeningen i 2020 til lokaler på jernbanestationen.

Her har turistforeningens medarbejdere arbejdet med events og servicering af turisterhvervet, samtidig med at de holdt åbent i turistinformationen. Hvad det sidste angår, har travlheden dog ikke været stor.

- Der har været et meget, meget lille besøgstal, og det har været faldende. Men hvis vi kan lave en gæsteservice ude hos aktørerne, som er helt i top, så er det jo langt bedre, siger Michael Thinggaard.

Det er planen, at Destination Nordvestkysten skal beskæftige to medarbejdere i Thy. Der bliver lige nu arbejdet på at finde et kontor til dem - på et sted, hvor der kommer turister i forvejen. Men en turistinformation i traditionel forstand blive der altså ikke tale om.

- De skal klæde os turistaktører på, og gøre os stærkere til at guide turisterne på bedst mulig måde, siger Michael Thinggaard.

Thy Turistforening har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 30. november. Her håber Michael Thinggaard, at der - til afløsning for turistforeningen - kan blive stiftet en fond, hvis bestyrelse så også kan fungere som det turismeråd, som kommunalbestyrelsen har ønsket oprettet.

På udkig efter ny lejer

På stationen har turistforeningen boet til leje hos firmaet Togrejse.dk, der igen har lejet stationsbygningen af DSB. Ulrich Albrechtsen, medindehaver af Togrejse.dk, tror på, at der nok skal findes en anden lejer til lokalerne i den ene ende af bygningen, hvor turistforeningen har haft til huse.

- Vi har allerede fået flere henvendelser. Men i samarbejde med DSB vil vi gerne have noget, er giver god mening i forhold til offentligheden, ligesom det gav god mening med et turistbureau, siger han.