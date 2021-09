Farvel til Klitmøller: Simon Kvamm har solgt sit hus i Nordjylland

KLITMØLLER:Fem år med vestenvind, bølger og strand i det nordlige Jylland var, hvad det kunne blive til i denne omgang for den populære musiker Simon Kvamm. Han og hustruen Stine Skaaning Ellerbæk har nemlig solgt deres hus ved Vesterhavet i Klitmøller.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den mere end 300 kvadratmeter store villa fordeler sig på seks værelser og ligger ganske tæt på vandet i det såkaldte Cold Hawaii, der er verdenskendt som et sandt surfermekka.

Huset blev solgt tidligere på året i et såkaldt skuffesalg - altså udenom det offentlige boligmarked - men handlen er netop blevet tinglyst, og af den fremgår det, at de nye ejere har givet 3,7 millioner kroner for at overtage nøglerne til villaen.

Det er et godt stykke over det beløb, som Kvamm og Ellerbæk selv betalte for hjemmet tilbage i 2016; dengang var 2,85 millioner kroner nemlig nok til at få deres navne på skødet.

Ejendomsmægler og indehaver af Nybolig Thisted, Ejnar K. Jeppesen, der har stået for handlen, bekræfter salget overfor Boliga.dk - dog uden yderligere kommentarer.

Fra vest til øst

Simon Kvamm, der lige nu er aktuel i det populære TV2-program Toppen af Poppen, kommer dog ikke til at stå uden tag over hovedet. Tilbage i 2019 købte han og familien nemlig en villa i kystbyen Dragør - noget længere øst på og tættere på hovedstaden.

For Dragør-villaen på 242 kvadratmeter betalte parret 9,5 millioner kroner, men generelt er prisniveauet i den lille ø-kommune nær hovedstaden da også fem gange højere end i Nordjylland:

Ifølge Boliga.dk's salgsdata blev en villakvadratmeter i Thisted Kommune, hvor Klitmøller ligger, i det første halve år af 2021 handlet for 7.800 kroner, hvorimod der i Dragør Kommune skulle 39.362 kroner til.

Det er en prisforskel på over seks millioner kroner fra den ene kyst til den anden, hvis man er ude efter en villa på 200 gennemsnitlig kvadratmeter.