Affaldsstationer har kostet 28 p-pladser: De kommer ikke igen

Affaldsstationen på Nytorv, hvor der forleden blev efterladt pap og papir uden for beholderen til det pågældende formål. Årsagen er ifølge affaldschef Flemming Christensen næppe en fyldt beholder, men at man har forsøgt at proppe for store stykker pap i beholderen. På Nytorv har den nye affaldsstation i øvrigt kostet to p-pladser. Foto: Henrik Bo