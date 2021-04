FC Thy-Thisted Q fik revanche

FODBOLD:Sarah Hansen indtog rollen som matchvinder, da FC Thy-Thisted Q gav sig selv en fremragende indledning på mesterskabsspillet. Allan Drosts udvalgte havde både det fornødne held og den påkrævede kvalitet, da det blev hektisk i kampens slutning, hvor gæsterne fra Farum pressede alvorligt på for en udligning.

Med til historien hører det, at hjemmeholdets Rikke Dybdahl burde have lukket kampen på et tidligere tidspunkt, da hun formåede at brænde et par store muligheder ved stillingen 1-0. Efter en lige første halvleg fik FC Thy-Thisted Q sat trumf på i det 62. minut.

Sarah Hansen tog chancen langt udefra, og med lidt målmandsstøtte gik bolden i mål. At kalde scoringen for et kæmpe drop -set med FCN-briller - vil ikke være nogen underdrivelse. Det skal dog ikke tage noget fra Sarah Hansen, der skal roses for at tage chancen, da den bød sig.

Mod kampens slutning brændte det på foran hjemmeholdets mål, men heroisk fight var et effektivt middel mod FC Nordsjællands tilnærmelser. Glæden var derfor også til at få øje på, da sidste fløjt havde lydt, og FC Thy-Thisted Q kan glæde sig over, at holdet dermed fik revanche mod FC Nordsjælland, der er det seneste hold, der har besejret thyboerne. Det nederlag daterer sig tilbage til den 13. marts. I mellemtiden har FC Thy-Thisted Q spillet sig i en pokalfinale og nu altså fået en perfekt indledning på mesterskabsspillet.