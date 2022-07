Fede biler med rygende dæk: "Burnout" er slaraffenland for drengerøve

NORS:Den gamle BMW har ingen kølerhjelm, og der er ikke skyggen af kofanger hverken for eller bag. Til gengæld er begge sider af bilen dekoreret med orange spraymaling, der fortæller beskueren, at her kommer "Team Tågehovederne".

Og ja, den har selvfølgelig en kæmpestor orange hækspoiler.

Sekunder efter er både bil og publikum komplet indhyllet i tyk, hvid, ildelugtende røg, og jo højere, dækkene hviner, jo større er klapsalverne, da dækkene til sidst sprænger med høje knald.

Arrangementet var slaraffenland for drengerøve i alle aldre og af alle køn. Foto: Martél Andersen

Disciplinen hedder "burnout", og det går kort sagt ud på, at bilerne kører rundt i cirkler på en lille bane, hvor de får afmålt tid til at lave "donuts", indtil dækkene er "brændt af", og det sorte gummi flyver til højre og venstre.

Det er første gang, Thy Gokart & Event i Nors er vært ved et arrangement af denne type, fortæller medindehaver Mette Nielsen, der driver gokarthallen med sin kæreste Jens Skaarup Bertelsen:

- Ideen opstod, fordi vi var i byen og mødte nogle af medlemmerne af Team Storm P. (en forening for motorsportsinteresserede i Thy, red.), og de spurgte, om de måtte leje pladsen ved siden af gokarthallen til et arrangement. Der foreslog vi, at vi kunne gå sammen om at lave en dag ud af det, siger hun.

Idéen blev sat i søen i februar, og siden har de to arrangører haft travlt med at indhente diverse tilladelser, både fra politi, brandvæsen og kommunen, men også fra de andre virksomhedsejere, der lejer sig ind i Nors Erhvervscenter, hvor Thy Gokart & Event har hjemme.

- De var heldigvis alle med på ideen, og vi har kun fået positive tilkendegivelser på, at vi ville stable sådan et arrangement på benene, sider Mette Nielsen.

Burnout Nors 2022

Dem med lidt mere beskeden interesse i biler havde andet og mere at opleve ved dagens arrangement, hvor Thy Gokart & Event havde sørget for hoppeborg til de mindste, pølsevogn til at stille sulten og selvfølgelig en tur i gokart.

Der blev afviklet små konkurrencer i løbet af dagen, hvor der til burnout-deltagerne blev uddelt præmie for "Grimmeste bil", "Bedste show" og "Største dummert". 20 biler i alle afskygninger og fra alle dele af landet var mødt op for at deltage i festlighederne.

Mette Nielsen har ikke et samlet overblik over, hvor mange publikummer, der er mødt op til dagens arrangement, men omkring kl. 14:30-tiden var der solgt lige over 250 biletter.

- Vi aner ikke, om der kommer 200 eller 600. Vi har satset, så nu må vi se, hvor stort det bliver, siger Mette Nielsen.