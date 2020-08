Feggesundfærgen i driftsstop hele dagen

FEGGESUND:- Der er røget en ventil, hvorved der er sprøjtet en del olie ud i motorrummet. Det er ikke noget større havari, men rummet skal rengøres og ventilen udskiftes, før vi kan sejle igen.

Sådan siger Niels Pedersen, chef for Center for Teknisk Drift i Morsø Kommune. Ved 16-tiden tirsdag måtte det fælleskommunale I/S Mors-Thy Færgefart indstille færgedriften på Feggesund. Selskabet råder kun over en og samme færge, der blev bygget og indsats på ruten i 2012.

- Jeg vil tro, vi er i drift igen sidst på dagen. Allersenest torsdag morgen, siger Niels Pedersen.

Normalt sejler Feggesundfærgen tre dobbeltture i timen indtil ved 20-tiden her i august.