Fejl blev dyre for HVA Sydthy

HURUP:Det har været en svær sæson for HVA Sydthy i Serie 1, men i løbet af de seneste kampe har der været forbedringer at spore. Lørdag leverede thyboerne igen en fin indsats hjemme mod BV Oksbøl, men personlige fejl gjorde, at kampen endte 2-4.

- Det er lidt den samme sang igen. Vi er fint med i kampen, men laver for mange fejl, siger træner for HVA Sydthy, Gotfred Schmidt.

Der var kun spillet syv minutter, før HVA Sydthy blev straffet for deres første fejl. Her gik målmand fejl af bolden, og det betød, at en BV Oksbøl spiller stod fri og kunne score. Tre minutter senere udnyttede gæsterne endnu en fejl og scorede til 0-2.

Herefter overtog HVA Sydthy spillet og efter 38 minutter bragte Michael Dorf Pedersen spænding tilbage i opgøret med sin scoring til 1-2.

- I anden halvleg satsede vi, og jeg synes, at vi sidder på det, men igen er det en dum fejl, som gør, at de scorer, siger Gotfred Schmidt.

BV Oksbøl scorede til 3-1, men kort tid efter blev Mikkel Kyss Jensen spillet fri og scorede til 3-2. HVA Sydthy pressede på for en udligning og havde flere gode muligheder. Men til sidst er det igen BV Oksbøl, som scorede til 2-4 og dermed lukkede kampen.

- Jeg tænker, at vores kvote for fejl er opbrugt, men vi spillede en god kamp i dag og burde have haft point med herfra, siger Gotfred Schmidt.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 1

HVA Sydthy

BV Oksbøl

Resultat: 2-4

Pause: 1-2

Mål: 0-1 (7), 0-2 (10), 1-2 Michaek Dorf Pedersen (38), 1-3 (56), 2-3 Mikkel Kyss Jensen (64) og 2-4 (77).