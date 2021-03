Smitten et stadig lav i både Thy og på Mors

Opdateret kl. 15:16: SSI har nu rettet fejlen

THY-MORS:Antallet af corona-smittede i Thy og på Mors er stadig i den absolut lave ende.

Torsdag eftermiddag fik folk, der følger Statens Serum Instituts opgørelse for udviklingen af smitte i de forskellige kommune, sig ellers noget af en overraskelse: Morsø var fra den ene dag til den anden røget fra bund til top på listen.

74 smittede skulle der have været på Mors de seneste syv dage, ifølge det såkaldte dashboard med tal for alle kommuner. Det gav et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 366. Kun overgået af Samsø - der dagen før havde nul smittede.

Men det var heldigvis en fejl, som blev rettet af SSI inden for en time efter offentliggørelsen af tallene kl. 14.

Både på Mors og i Thy er smitten uændret, i begge kommuner med fire nye tilfælde de seneste syv dage. Det giver incidenstal for Morsø og Thisted på henholdsvis 19,8 og 9,2.

Ny metode forvirrer

De misvisende tal for Morsø er ikke det eneste, der springer i øjnene, hvis man følger SSIs smittetal dag for dag.

Den seneste uge har der været store udsving i opgørelserne, hvor det samlede antal smittede nogle dage til manges undren har været faldende - det gælder f.eks. Hjørring. Det skyldes, at Statens Serum Institut er begyndt at opgøre testtallene anderledes, således at tal for hurtigtest, også kaldet antigen-test, ikke længere indgår i det samlede smittetal, da der i mange tilfælde var tale om at borgere fejlagtigt blev testet positive. De testtal er efterfølgende trukket ud af opgørelserne, der på den måde fremstår uregelmæssige og forvirrende.

Der skulle gerne være mere logik i opgørelserne fremover, lover SSI, der som noget nyt har introduceret kategorien ”mistænkte tilfælde”. Den omfatter personer, som udelukkende har fået en positiv antigen-test, men ikke har fået den bekræftet med en PCR-test umiddelbart herefter.