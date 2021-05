Fem nye uddannelser i Nordjylland - her skal de ligge

NORDJYLLAND:Fremover kan kommende studerende vælge fem nye uddannelser i Nordjylland.

En bioanalytikeruddannelse, en tandlægeuddannelse og en socialrådgiveruddannelse i Hjørring, en maritim uddannelse i Frederikshavn samt en maskinmesteruddannelse i Thisted.

Regeringens udspil blev præsenteret på et pressemøde torsdag anført af statsminister Mette Frederiksen.

- Vi skal skabe bedre sammenhæng i vores land. Skabe vækst og beskæftigelse i hele landet.

- Hver anden dansker bor uden for de større byer, men de mindre lokalsamfund lider. Mulighederne forsvinder og velfærden svinder ind, siger Mette Frederiksen.

Mindst ti nye udbud af velfærdsuddannelser uden for de største byer skal etableres, og samlet set skal der etableres 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025.

De fire store velfærdsuddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Der skal også etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

Færre skal flytte

Udspillet skal altså overordnet sikre, at færre studerer i København, Aarhus, Aalborg og Odense fremover, og at flere i stedet for vælger at uddanne sig i provinsen.

- Der skal være bedre og flere uddannelsestilbud uden for de store byer, så flere unge kan uddanne sig i det lokalområde, de er vokset op. Det skal også medvirke til, at virksomhederne ikke behøver at flytte, siger Mette Frederiksen.

En stor del af udspillet var lækket til diverse medier i forvejen. Men hovedtrækkerne er nu officielt bekræftet.

Regeringen ønsker, at 60 procent af de fire store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de største byer.

Der skal derfor flyttes omkring 1.300 uddannelsespladser fra velfærdsuddannelserne væk fra København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og der skal samtidig etableres op mod 1.000 nye pladser.

Desuden vil regeringen reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er dog med enkelte undtagelser.

Begrænsningen bliver indfaset gradvist fra uddannelsesåret 2022/23 og frem.

Rektor tror, det bliver svært at lokke unge væk fra Aalborg

Det bliver en svær øvelse at lokke flere unge til at studere i de mindre byer. Det frygter rektor for UCN, Lena Augusta Jørgensen, som endnu ikke har helt overblik over, hvad regeringens plan om at flytte flere velfærdsuddannelser og videregående uddannelser væk fra Aalborg og landets øvrige storbyer, kommer til at betyde.

- Vi er glade for, at man blandt andet vil kigge på Hjørring og støtter gerne, at der kommer flere uddannelsespladser der. Men omvendt ved vi desværre også, at på erhvervsuddannelserne og de tekniske uddannelser kan det være meget svært at flytte flere væk fra Aalborg, for det har vi forsøgt flere gange - blandt andet til Hobro og Thisted - og det var ikke nogen succes, forklarer hun.

At regeringen vil sende flere penge med til at oprette uddannelser udenfor landets største byer gør måske øvelsen lidt lettere - men Lena Augusta Jørgensen er alligevel i tvivl.

- Hvad vil de gøre de steder, hvor der ikke er nogen, der søger hen, og hvordan skal vi få de unge til at synes, det er bedre at læse udenfor Aalborg, der har brugt mange år på at markedsføre sig selv som studieby med billige boliger, studenterhus og andre tilbud, spørger hun.

Ifølge regeringens udspil skal en del af pengene til gennemføre forslaget komme fra en besparelse på engelsksprogede uddannelser, og dem har UCN mange af.

- Det er vi meget bekymrede for, selvom vi endnu ikke ved, hvad det ender med, fordi forslaget stadig er til forhandling. For det vil også komme til at betyde meget for Aalborg, hvor op mod ti procent af de studerende er internationale studerende. Og forsvinder de, får det både en indflydelse på campus og på byen, for mange af dem har jo også studiejob og betaler skat her, forklarer hun.

- 60 procent er meget

Ifølge uddannelses- og forskningsminster Ane Halsboe-Jørgensen (S), er det målet at op mod 60 procent af uddannelserne til pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere skal ligge udenfor de store byer, og der lægges også op til en begrænsning i studieoptaget i Aalborg på 10 procent - med mindre universitetet og UCN selv flytter de pågældende pladser til en mindre by.

- 60 procent er rigtig meget, når man ved hvor svært det kan være at få nok ansøgere i de mindre byer, siger Lena Augusta Jørgensen.

- Det ved vi blandt andet fra Thisted, hvor søgningen til sygeplejerskeuddannelsen er faldet meget i de senere år. For selvom uddannelsen måske er interessant for folk fra Thisted, er det svært at lokke andre til byen. Og hvad gør vi så, hvis pladserne ikke bliver fyldt ud - for vi står jo allerede i en situation, hvor der er så stor mangel på sygeplejersker, at mange bliver headhuntet, før de er færdige med deres uddannelse. Så jeg synes, det er et stort eksperiment, regeringen har gang i, påpeger hun.