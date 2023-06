Fem skoler var i spil - én skal lukke: Snævert flertal for det mindste indgreb

THISTED:I politik kan ingen vide, hvordan afgørelserne falder, før den sidste stemme er afgivet.

Det stod helt klart, da Thisted Kommunalbestyrelse efter en mere end to timer lang debat om kommunens skolestruktur landede en beslutning, som dels kom i hus med det mindst mulige flertal, 14 mod 13, dels udløser den mindst mulige strukturtilpasning.

Kun Vestervig Skole lukker ud af de oprindelig fem, der var bragt i forslag.

Da kommunalbestyrelsens møde startede, tegnede der sig også et flertal for at lukke Hannæs-Østerild skoles overbygningsafdeling i Vesløs og flytte eleverne til Vesløs, men da venstres Henrik Gregersen undlod at stemme, stod stemmerne lige 13-13, og så faldt forslaget bort.

Det udfald af arbejdet med ny skolestruktur kom bag på mange. Også børn og forældre fra nogle af de skoler, som allerede var taget af "luknings-listen" inden kommunalbestyrelsen startede sit møde tirsdag aften.

To forslag til start

Mandag aften meddelte De Konservative, at partiet havde sit eget forslag til ny skolestruktur. Det ville, ud over at flytte eleverne fra overbygningsskolen i Vesløs til Østerild, finde andre besparelser end gennem skolelukninger.

Tirsdag ved middagstid kom der et forslag fra Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og fra fem af de ni medlemmer i den socialdemokratiske gruppe. Også i det forslag skulle eleverne fra Vesløs flyttes til Østerild, mens skolen i Vestervig skulle lukke.

Der blev protesteret mod skolelukninger, men flere af de fremmødte var ikke klar over, at deres skoler allerede inden mødet i kommunalbestyrelsen var fjernet fra listen over lukningstruede skoler. Foto: Bo Lehm

Dermed var skolerne i Bedsted, Koldby og Østerild ikke længere lukningstruet, men det var tilsyneladende ikke klart for flere af de repræsentanter for skolerne, som op til kommunalbestyrelsens møde demonstrerede mod planerne om at lukke dem.

- Vi vidste ikke, at skolerne ikke står til lukning længere, lød det overrasket fra flere af de fremmødte.

Men andre end de fremmødte repræsentanter for skolerne, der fik overraskelser. Det gjorde også kommunalbestyrelsen. 14 minutter inde i mødet startede debatten om dagsordenens punkt 99, ny struktur på folkeskoleområdet i vished om, at der var to ændringsforslag på bordet.

Det ene var det konservative forslag, det andet forslaget fra Venstre, DF, Alternativet og fem ud af ni medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, i alt 14 mandater.

De indledende indlæg viste bred enighed om nødvendigheden af at styrke kommunens folkeskoler økonomisk ud over det, der var muligt efter de på det tidspunkt to forslag, som begge lagde op til til fortsat dialog med skolerne ud fra de forslagene fra høringen af forslaget til ny skolestruktur.

Bogstavleg

Men så gik der socialdemokratisk bogstavleg i det, da Claus Nybo (S) på vegne af de resterende fire socialdemokrater spillede et tredje forslag på bordet For hvis de fem socialdemokrater, som var en del af forslaget fra Venstre, DF og Alternativet var "Store A", så kunne fire andre, Claus Nybo, Peter Uno Andersen, Henning Holm og Mette Kjærulf være "Lille A".

Claus Nybo stillede på vegne af "Lille A" fire ud af kommunalbestyrelsens ni socialdemokrater, et forslag, som gik imod det forslag, der fik støtte af gruppens flertal på fem. Foto: Bo Lehm

"Lille A" ville i modsætning til "Store A" ikke lukke skoler, men i stedet tage afsæt i høringssvarene og indlede en dialog med skoler, forældrebestyrelser og andre for med udgangspunkt i forskelligheder finde den bedste løsning for de enkelte skoler. Processen havde sigte på en handlingsplan for skolerne med tanke for en bæredygtig fremtid. Planen skulle godkendes i den enkelte skolebestyrelse, behandles i børne- og familieudvalget og indgå i forhandlingerne om budget 2024.

Forslaget fra "Lille A" førte til, at de konservative trak deres forslag for at støtte "Lille A"- forslaget, blandt andet fordi de lagde op til dialog ud fra høringssvarene. Tilsvarende meddelte både Morten Bo Bertelsen (SF) og Brian Nielsen (NB) også deres støtte til "Lille A"-forslaget, som dermed pludselig havde støtte fra 12.

Søgte flertal

Det førte til flere forsøg på stemmefiskeri for at finde de to stemmer, der manglede i at få flertal for "Lille A"-forslaget, men da Brian Nielsen overraskende stillede sit eget ændringsforslag - det fjerde til sagen, som kunne anvise besparelser for 9,3 mio. kroner ved dels at hæve lærernes undervisningstimetal dels ved bortsalg af dele af eksisterende skolebygninger, var der skabt tvivl om flertallet for Lille A-forslaget.

Hverken forslaget fra Lille A eller fra Brian Nielsen kom til afstemning. Borgmester Niels Jørgen Pedersen satte det mest vidtgående forslag til afstemning først, nemlig forslaget fra Venstre, DF, Alternativet og fra de fem socialdemokrater, "Store A".

Forslaget blev genstand for tre afstemninger. Først blev der taget stilling til lukningen af Vestervig Skole som blev besluttet med 14 stemmer mod 13.

Den følgende afstemning, flytningen af Hannæs-Østerild Skoles Vesløsafdeling til Østerild endte med stemmelighed 13-13 fordi venstres Henrik Gregersen undlod at tage stilling og dermed gjorde, at forslaget faldt bort. Den sidste afstemning om fremtidig mindstestørrelse på 75 elever for kommunens skoler samt principperne for det videre arbejde med skolestrukturen, faldt ud med et flertal på 14 stemmer mod 13.