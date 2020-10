Festdag floppede: Ingen kunne se jagerflyene

VILSUND:Der var lagt op til en festdag for flynørder: Flyvevåbenets havde bebudet et ”luftangreb” på Vilsundbroen i anledning af, at Flyvevåbenet torsdag rundede de 70 år.

Det fik et stort antal mennesker til at søge til Vilsund torsdag formiddag i god tid før det angivne tidspunkt for denne del af øvelsen, der har fået navnet Blue Knight.

Og i hvert fald nogle af de fremmødte fik et glimt af et par jagerfly højt oppe - og af de kruseduller, som flyenes kondensstriber tegnede på himlen.

Men de forventede drøn fra jetmotorer og F-16’ere, der overfløj broen i lav højde blev der ikke noget af. Og efter en lille times venten begyndte publikum at fortrække, og de fremmødte fotografer at pakke udstyret sammen. På det tidspunkt havde Flyvevåbenet meddelt på Facebook, at angrebet i Vilsund var gennemført.

En realistisk øvelse

Rose Boma fra Skjoldborg var en af dem, som var troppet op ved Sundby Mors Havn på østsiden af broen.

- Jeg er meget begejstret for fly, og havde håbet at se nogle jetfly. I stedet for at vente derhjemme og håbe på at de kom over, valgte jeg at tage herned. Jeg har ventet her i en time, og det er en stor skuffelse, fortalte hun.

Men der var tale om en realistisk træning, ikke en opvisning, forklarer Lars Skjoldan, pressevagt i Forsvarskommandoen.

- Hvis man skal sprænge en bro i luften, foregår det fra stor højde, både for deres egen sikkerheds skyld, og fordi man ikke skal tæt på for at aflevere bomberne med de våben, man har i dag.

Han forstår godt, at folk, som havde forventet en mere spektakulær oplevelse i Vilsund, er blevet skuffet.

- Det kan godt være, at vi skulle have lavet en mere præcis kommunikation. Men vi har rigtig mange fly på vingerne sådan en dag, og det ville blive et digert værk, hvis vi skulle have lavet en mere nøjagtig og præcis beskrivelse af, hvad man kunne se fra landjorden, siger Lars Skjoldan.

Helikoptere ved Thisted

Til gengæld for den skuffelsen i Vilsund kunne man over Thisted Bredning opleve helikoptere i aktion. Ved Beredskabsstyrelsen center simulerede man redning af piloter, der var landet med faldskærm. Fire Fennec-helikoptere deltog i aktionen, hvor seks kampklædte soldater blev sat i land.

I modsætning til ”angrebet” på Vilsundbroen havde Flyvevåbenet ikke annonceret denne del af øvelsen på forhånd.