Fhv. direktør tager til genmæle: Kommunen var orienteret om udviklingen

HANSTHOLM:- Jeg er ikke fri for at være en smule indigneret, når det nu fremstår, som om ingen havde kendskab til havnens økonomi og til de dispositioner, der blev truffet for at udvikle havnen som forretning.

Det siger Nils Skeby, direktør for Hansholm Havn fra august 2020 til 18. april 2022, hvor han opsagde sin stilling.

Nils Skeby reagerer nu på den seneste tids fokus på økonomien i Hanstholm Havn, som var årsag til, at havnen fra årsskiftet ændrede status fra af være kommunal selvstyrehavn til nu at være en kommunal havn.

Ud over havnens økonomiske forhold har der også været kritik af, at der ikke er gjort nok for at udvikle havnen som forretning.

- Da jeg trådte til som direktør, var havnen nået til et punkt i ejerstrategien, hvor der efter en periode med fokus på anlægsarbejderne til havneudvidelsen skulle implementeres en strategi for den fortsatte forretningsudvikling. Ud over aktiviteter fra fiskeri var der tale om traditionelle havneaktiviteter som godstransport og lignende, siger Nils Skeby.

Opgaven for de første to år af hans ansættelse var dels at udvikle samarbejdet mellem havnen og dens virksomheder, dels udvikle Hanstholm Energifællesskab, som skulle være en del af bestræbelserne for at gøre Hanstholm til Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Et led i de bestræbelser var at lave en aftale med European Energy om at etablere et PtX-anlæg, der skulle producere brint og metanol på et anlæg opført på havnens nye baglandsareal.

Opgavebeskrivelsen står i den pressemeddelelse, havnen udsendte i forbindelse med Nils Skebys fratræden, hvor det ligeledes fremgår, at hans "opgave er løst og rammerne for fremtidssikring af Hanstholm Havn ligger klar til eksekvering".

- Der er ikke taget initiativer, som ikke har været forelagt bestyrelsen - og dermed også Thisted kommune som havnens ejer. Og kommunen har hele vejen været repræsenteret i bestyrelsen, siger Nils Skeby

- Han understreger, at både hensigtserklæringen med European Energy om PtX-anlægget samt bestræbelserne for at rejse møller på havnen var to realistiske udviklingsspor.

- Og som noget vigtigt: De ville bringe havnens økonomi, inklusive renter og afrag på lånene til havneudvidelsen, i balance, siger Nils Skeby.

Han understreger, at at Thisted Kommune som ejer af havnen, både da den var selvstyrehavn og nu som kommunal havn, har ansvar både for at støtte udviklingen og for at påtale, hvis der er forhold i virksomheden, som giver anledning til det.

- Men blandt andet i forbindelse med vindmølleprojekterne blev vi handlingslammede. Jeg oplevede ikke, at vi fik den nødvendige hjælp og støtte til myndighedsbehandling af det projekt. Det burde have været en kommunal topprioritet. Også fordi møller var en forudsætning for, at planerne om en PtX-anlæg kunne realiseres, siger Nils Skeby og tilføjer, at både bestyrelse og kommune var indforstået med at søge dette udviklingsspor realiseret.

- Men det skete ikke rigtig noget. Hvorfor ved jeg ikke, men myndighedsbehandlingen trak ud. Og det kunne både politikere og forvaltning se, siger Nils Skeby og tilføjer at Thisted Kommune som eneejer af havnen har et ejeransvar.

Nu lyder kritikken, at der ikke er eksekveret på områder, som i væsentlig grad har støttet udviklingen af havnen som forretning, mens der i andre sammenhænge er gennemført projekter, som nok har skabt omtale af havnen, men ikke mere indtjening. Et af dem en nu lukkede Restaurant Medvind.

- Det er helt korrekt, at havnen købte det tidligere cafeteria. Det besluttede bestyrelsen på min anbefaling. Det var ikke for at drive restaurant, men for at sikre havnen ejerskab over en bygning, som i fortsat privat eje kunne komme til at ligge i vejen har havnens videre udbygningsplaner, siger den tidligere direktør.

- Bygningen var ikke købt med nedrivning for øje, så det var nærliggende, at havnen for en beskeden investering gik ind og understøttede et initiativ, som både har skabt opmærksomhed om havnen, men i høj grad også været en god reklame for at spise fisk. Bestyrelsen var vældig begejstret både for projektet og for omtalen. Derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor Medvind nu pludselig er blevet et dårligt projekt. Mange har gjort et stort stykke arbejde for at få projektet op at stå, så jeg synes, at man her på en lidt grov måde smider tidligere aktører og medarbejdere under bussen, siger Nils Skeby.