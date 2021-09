Fik knust fod på testcentret i Østerild

ØSTERILD:Ved 15-tiden tirsdag fik Thisted Politi underretning om en arbejdsulykke på Testcentret for store vindmøller i Østerild.

En 51-årig mand fra Ukraine var sat til at nedbryde en vindmøllesektion. Under arbejdet med skærebrænderen faldt et stykke metal ned på mandens ene fod, der blev knust eller i hvert fald kraftigt beskadiget. Ukraineren blev kørt til sygehuset i Thisted. Arbejdstilsynet er underrettet om episoden.