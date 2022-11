Fik nej til byggeri nær krigslevn på kysten: Grundejer ønsker dialog om andre muligheder

VORUPØR:"Vesterhavsgården i Sdr. Vorupør rummer muligheder for udvikling".

Det fremgår af den strategisk-fysiske plan for turismeudvikling i Vorupør og Klitmøller, som Thisted Kommune og Realdania udarbejdede i 2020. Men hvad er der af udviklingsmuligheder, spørger Ulrik Malle, ejer af Vesterhavsgården.

På baggrund af udviklingsplanen lavede han et udviklingsprojekt for Vesterhavsgården, som blandt andet har været brugt som vandrehjem. De gamle tyske bygninger skulle fjernes og der skulle bygges 27 ferieboliger tilpasset det omgivende landskab.

Projektet blev præsenteret for Thisted kommunes klima, miljø og teknikudvalg i februar 2021. Politikerne i udvalget var positive, men da sagen blev genoptaget fremgik det af sagsfremstillingen, at det ville være svært at realisere, selv om "projektet er sympatisk og gennemarbejdet".

Ulrik Malles plan var at fjerne nogle rødstensbygninger som oprindelig var del af en tysk radarstation. Ud over flere bunkers, som stadig er synlige i terrænet, stod her også en 60 meter høj radarantenne - i følge www.hanstholmregistreringen.dk verdens første af typen Wassermann S.

Billedet af den tyske radarstation med kodenavnet "Auerhahn" er taget efter befrielsen i maj 1945. Radarantennen fungerede som sømærke frem til 1956. Bygningerne står stadig men har ændret udseende i årenes løb. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Som del af sagsbehandlingen fik kommunen en ekstern rådgiver til at vurdere mulighederne for at realisere projektet. Konklusionen var klar: Det er IKKE muligt at komme til at planlægge for projektområdet, hverken som udviklingsområde eller til sommerhusgrunde".

I marts 2021 lød indstillingen til udvalget, at der skulle gives afslag til ansøgningen om at udvikle området til ferieformål. Udvalget tog indstillingen til efterretning og 16. september 2021 fik Ulrik Malle kommunens afslag på en landzonetilladelse til at opføre 27 ferieboliger med p-pladser, cykelskure, en servicebygning, minigolfbane og legeplads på Bredkærvej 64 i Sdr. Vorupør.

Afslaget blev påklaget til Planklagenævnet, som 25. oktober i år stadfæstede kommunens afgørelse i sagen. Det fremgår af nævnets afgørelse, at Vesterhavsgården ligger i et område udpeget som naturbeskyttelsesområde, og at en anvendelse til ferieformål vil medføre en væsentlig påvirkning af det kystnære, bevaringsværdige landskab og være uforenelig med beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen.

Greb en mulighed

- Egentlig prøvede jeg bare at gribe en bold, der blev spillet ud i planen for turismeudvikling for Vorupør og Klitmøller og bruge muligheden af at udvikle noget nyt og tidssvarende, siger Ulrik Malle og tilføjer, at han plan blot omfatter en lille og ikke fredet del af af de i alt 15 hektar jord, der hører til Vesterhavsgården.

- De nuværende bygninger er utidssvarende, og det vil ikke give mening at bruge penge på at forsøge at føre dem op til en mere nutidig standard. Projektet var tænkt som noget nyt tilpasset terrænet, som det er set andre steder - og som skulle erstatte en stor, gammel rødstensbygning, som der hverken er fremtid eller udviklingsmuligheder i, siger Ulrik Malle.

På baggrund af Planklagenævnets afgørelse vil han nu i dialog med kommunen. Formålet er at finde ud af, hvilke muligheder der vil være for at udvikle området til et nyt formål.

- Nu ved jeg, hvad der ikke lader sig gøre, men så håber jeg, at der i dialog med kommunen kan findes andre muligheder, siger Ulrik Malle og tilføjer, at han på grundlag af den dialog har et bedre grundlag for at vurdere, hvad der skal satses på.

- Der er ingen grund til at bruge penge på at beskrive endnu et udviklingsprojekt for så at få at vide, det heller ikke kan realiseres. Så er det bedre at beskrive et projekt med afsæt i det, der er muligt, siger Ulrik Malle.

Han tilføjer, at de gamle tyske bygninger ikke længere er i drift til lejrskole og andre formål.

- De er for ringe og alt for dyre at varme op. Lige nu er de lejet ud til forskellige events, så der er lidt liv i dem, siger han.