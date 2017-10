Fik ødelagt alle fire dæk

HJARDEMÅL: I løbet af blot fem minutter mandag eftermiddag klokken 15.55 fik en 58-årig mand fra Østerild ødelagt sin bils fire dæk.

Den 58-årige havde parkeret sin bil i den vestlige ende af Klitvejen for at gå et ærinde, men efter fem minutter vendte han tilbage til bilen og så en lille grøn bil med to mænd forsvinde.

Hans egen bils dæk var blevet skåret op og Thisted Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner eller nogle, som måske kender til bilen, som er enten en Suzuki Alto eller en Chevrolet.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.