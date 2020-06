Fik skovlen under Hurup

Hanstholm IF

Hurup

1-0

Fodbold, serie 2 cup

HANSTHOLM:Lørdag var der lokalopgør på menuen i Hanstholm, da holmboerne bød Hurup op til dans i træningturneringen serie 2 cup.

Hanstholm trak sig sejrrigt ud af opgøret, som de grønblusede da også dominerede betydeligt.

- Generelt var der nok lidt plads til forbedringer, men det meste af tiden så det faktisk rigtig godt ud, siger den nye Hanstholm-træner Per Kristiansen.

- Vi havde noget spil oppe på deres banehalvdel, men vi var ikke helt farlige nok, siger spiller for Hurup IF Jonas Bojesen.

I store dele af første halvleg var Hanstholm dominerende, og allerede efter seks minutter kom de på 1-0. Anders Villadsen tog et godt træk ind i banen fra højre side og sparkede derefter bolden i mål. Efter scoringen fortsatte Hanstholm med at presse på, og i første halvleg havde de da også flere chancer for at udbygge føringen.

Efter pausen holdt Hanstholm fortsat Hurup fra fadet, men hjemmeholdet kunne heller ikke selv få bolden i kassen, og derfor måtte Hanstholm altså nøjes med en sejr på 1-0 trods chancer til mere.

- Sejren var helt fortjent, og jeg synes, at vi greb dem helt rigtig an, siger Per Kristiansen.

- Det var retfærdigt nok, at Hanstholm vandt. Vi havde en del afbud, og det ramte os nok lidt, siger Jonas Bojesen.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Anders Villadsen (6).