Fikst og færdigt: Snoreklip for nyt sundhedshus

HUNDBORG:- Vi havde gerne inviteret hele byen, håndværkere og andre interesserede og holdt en stor fest, men det går ikke. Derfor er vi en lillebitte flok, der nu kan byde velkommen i det nye sundhedsfællesskab, sagde Ida Pedersen (S), formand for social- og sundhedsudvalget, da der var officiel indvielse af det nye sundhedshus i Hundborg mandag eftermiddag.

Huset rummer både hjemmeplejens folk og lægehuset Thyland, som lægerne Antonio Tivalotti og Klaus Wilbrandt Kjær er indehavere af.

- Det er dejligt, at der kommer liv og lys i bygningerne igen, og samtidig er der skabt optimale rammer for nye læger. Det handler om at skabe nogle fysiske lokaler, så lægerne får lyst til at være her, sagde Ida Pedersen, inden Klaus Wilbrandt Kjær og leder af hjemmeplejen Syd, Nina Odde, klippede det røde bånd.

Og der er god plads. Rigtig god plads.

Esben Oddershede og Anne Fink fra kommunen blev vist rundt af Klaus Wilbrandt Kjær og Antoni Tivalotti. Foto: Bo Lehm

- Vi er syv ansatte, og der er også plads til konferencelokale plus, at vi har ekstra lokaler til eksempelvis fysioterapi, sagde Klaus Wilbrandt Kjær.

Ja, der er masser af mulighed for udvikling, supplerede Antonio Tivalotti.

Begge læger har haft en finger med i indretningen. Der er hentet inspiration fra Aalborg Universitet og så har lægerne også selv undersøgt, hvad de synes fungerer og ikke fungerer på andre klinikker.

- Løsningerne skal tænkes med ind fra starten, sagde Klaus Wilbrandt Kjær, der nyder at kunne arbejde i lyse og indbydende rum med højt til loftet.

- Det kommer til at fungere rigtig godt, sagde han.

Processen med det nye sundhedshus begyndte sidste år, alle tilladelser kom hurtigt på plads, og selve byggeprocessen har taget i nærheden af fem måneder.

Det er gået over stok og sten, supplerede Nina Odde, der glæder sig over, at de trange lokaler på Kærvej i Snedsted er en saga blot for de ansatte hos Hjemmeplejen Syd.

Nina Odde, leder af Hjemmeplejen Syd, glæder sig til at tage de nye lokaler i brug. Hun glæder sig også til det tætte samarbejde, der bliver med lægerne. God kommunikation løser mange problemer. Foto: Bo Lehm

- Der havde vi blot et lille frimærke. Nu kan vi næsten ikke finde rundt, sagde Nina Odde.

Det er vigtigt, at store centrale bygninger i en by ikke står tomme hen. Men det der også er essentielt, når både hjemmeplejen med deres sygeplejeklinikker og et lægehus er under samme tag, er den synergi, der opstår.

- Hjemmeplejen har det gode personlige møde med borgerne i deres hjem, og vi kan hjælpe med, når der opstår spørgsmål om medicin. Vi kan hurtigt stikke hovederne ind til hinanden, sagde Klaus Wilbrandt Kjær, da han viste rundt.

Der er stadig håndværkere, der rumsterer, de sidste detaljer skal på plads. Ellers er det fikst og færdigt.

- Nu skal vi bare lige komme lidt på plads, sagde Nina Odde.

Bygningen har tidligere fungeret som skole og sprogskole. Derfor er der også en gammel gymnastiksal. Den vil kunne bruges af foreninger, når de opmagasinerede møbler er væk.

Det er anden gang inden for kort tid, at der åbner et sundhedshus i Thisted. Først var det Trye i Frøstrup, nu blev det Hundborg og til foråret gælder det Hanstholm.

Borgere og andre interesserede bliver ikke helt snydt for en rundvisning; Det kommer der, når corona er kommet mere på afstand.