Filip fra Thy udnyttede hot jobmarked: Sikrede ansættelse inden sidste eksamen

THY:Midt i efterårsferien ringede Filip Grønkjær Jensens telefon. Det var chefen fra studiejobbet, der ville tilbyde ham job som it-udvikler med start efter sidste eksamen til januar.

- Jeg havde planlagt selv at spørge dem efter ferien, så jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle svare, siger 24-årige Fillip Grønkjær Jensen, der kommer fra Hurup og i dag bor i Viborg.

- Jeg vidste godt, det var nemt at få job som datamatiker, da jeg startede på studiet. Det var et af kriterierne for mig for at vælge studiet, men det var alligevel lidt vildt, siger han og tilføjer, at flere af hans studiekammerater også har fået job.

Arbejdsgiverne mangler it-medarbejdere. Faktisk viser ny undersøgelse fra IT-Branchen, at 90 procent af danske virksomheder gerne vil have flere it-folk ansat, men at 59 procent helt har måtte opgive at besætte stillinger, fordi de ikke kunne finde de rette kompetencer.

- Jobmarkedet er så hot som nogensinde før. Det er ikke kun it-virksomheder, der mangler kompetencer, men alle virksomheder, der er i en digital transformation. Det gør, at så godt som alle arbejdspladser mangler it-medarbejdere, og det giver en stigende konkurrence om arbejdskraften, forklarer Mette Lundberg, der er direktør for politik og kommunikation i arbejdsgiverorganisationen IT-Branchen.

Lige nu mangler der akut 7.600 it-specialister, og om blot ni år forudsiger IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen IDA, at der vil mangle op mod 22.000 it-folk.

Nu glæder Filip Grønkjær Jensen sig til at starte på sit nye job ved HaemoMedtec, der automatiserer mærkning af prøvetagningsrør. Imens knokler han med sin eksamensopgave og drømmer om fremtiden:

- Jeg er ikke nervøs for at komme ud på den anden side og arbejde, men jeg vil gerne afslutte pænt på studiet. Selvom jeg har et job, vil det være pinligt ikke at yde en indsats nu. Det er underligt, for jeg har jo solgt skinnet, før bjørnen er skudt, siger han med et grin.