Finn kommer kørende med varm kaffe og omsorg

HANSTHOLM:En stor donation på fem millioner kroner fra Det Obelske Familiefond betyder, at en række sociale, udkørende projekter i Nordjylland, kaldet Social Drive Out, er sikret fortsættelse tre år frem.

Beløbet skal deles mellem Nørbygård i Hanstholm, der dækker Thisted og Jammerbugt kommuner, værestedet Perlen i Nykøbing, der dækker Morsø Kommune, samt et projekt i Aalborg.

Hos Nørbygård er det Finn Hove Pedersen, der er projektkoordinator og den, der sætter sig i bilen og kører ud for at møde udsatte borgere på en række forskellige lokaliteter i Thisted og Jammerbugt kommuner. Han kører ud fire dage om ugen til 10 forskellige stop.

- I Jammerbugt Kommune har jeg et samarbejde med kommunen og de har hjulpet mig med at finde nogle steder, hvor de ved, at der findes den gruppe af mennesker, det her projekt henvender sig til, fortæller han.

Når han kommer ud til en lokalitet, sætter han flaget op, og ofte står han ude ved bilen og snakker med de folk, der dukker op.

- Jeg møder nye mennesker og også gamle kendinge, som jeg har talt med tidligere. De kommer og får en snak. De ved, jeg har kaffe med, og de kan også få en madpakke, hvis der er nogle, der er sultne den dag og ikke har fået noget at spise, siger Finn Hove Pedersen.

Projektet er en del af KFUM’s Sociale Arbejde. Hvis der er borgere, der har brug for hjælp og rådgivning om for eksempel økonomi, alkohol- og stofmisbrug eller retshjælp, så kan projektkoordinatoren henvise til kyndige folk fra organisationen.

Finn Hove Pedersen oplever, at der er et stort behov for den mobile indsats, projektet leverer.

- Jeg møder både hjemløse, ældre og mange ensomme unge, der har haft det psykisk svært her i coronatiden. Jeg har da indtryk af, at det gør en forskel, når de kommer og får en snak, nogle svar på nogle spørgsmål de står med eller bare nogle trøstende ord, siger han.