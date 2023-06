Fire hjemløse er flyttet ind i bymidten: - Man kan ikke lade være med at forholde sig til det

THY:Fire hjemløse personer er rykket ind midt på Storetorv i Thisted, og her vil de opholde sig i de kommende to måneder uden at flytte sig. Skulpturerne er af kobber, men yderst realistiske, og sammen med adskillige andre både små og tonstunge store værker af kunstneren Jens Galschiøt udgør de en stor udstilling, der omfatter adskillige af kunstnerens mest kendte arbejder.

Officielt åbner udstillingen fredag. Onsdag formiddag ankom lastbilerne med de mange værker, hvoraf nogle skal stå i Hanstholm og hovedparten på forskellige lokationer i Thisted.

Det er kunstforeningen Det Ny Kastet, der har arrangeret udstillingsbegivenheden sammen med Alive Festival, Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og Thisted Kommunes Kulturrummet. Adskillige bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra Det Ny Kastet var onsdag på pletten og hjalp med at slæbe værkerne ind i udstillingslokalerne i Det Gamle Rådhus og dirigere, hvor de udendørs skulpturer skulle placeres på Storetorv.

Jens Galschiøts korsfæstede, gravide teenagepige må, ifølge kunstneren, ikke vises i Europaparlamentet. Men værket kan i de kommende to måneder ses i Thisted. Foto: Bo Lehm

Jens Galschiøt, der har værksted i Odense, har udstillet i store dele af verden og gerne med værker, der har et politisk budskab, som provokerer nogle. Som for eksempel den gravide, korsfæstede kvinde, der ifølge kunstneren skal ses som en kommentar til den katolske kirkes forbud mod prævention.

- Jeg har en hjemløs siddende i Europaparlamentet, men den katolske kirke vil ikke have den gravide kvinde derind, fortæller kunstneren, mens han tilfreds betragter skulpturen, der til gengæld gerne må hænge på Det Gamle Rådhus i Thisted.

I udstillingslokalerne kan man også se værket "550+1" som viser 550 mænd i kø foran en nigeriansk prostitueret, der ligger med spredte ben.

- Det er værker, man ikke kan lade være med at forholde sig til, fastslår Peder Hanghøj, næstformand i Det Ny Kastet.

Der skulle mange folk til at løfte de tunge skulpturer på plads. Her er det værket "550+1", der er ved at blive sat op i Det Gamle Rådhus i Thisted. Foto: Bo Lehm

Den tre tons tunge skulptur "Unbeareable", der er en kommentar til klimakrisen, kommer til at stå tæt på det område, hvor Alive Festival afholdes sidst i juli. Det glæder Klaus Junget, sekretariatsmedlem i Alive Festival.

- Mange unge har dårlig trivsel blandt andet på grund af klimastress, og det taler isbjørnen ind i, fremhæver han.

Åbningen af udstillingen fredag eftermiddag starter på biblioteket, hvor skulpturen "Skammens søjle" er stillet op. Derefter vil man gå rundt til værkerne og slutte på Storetorv og i Det Gamle Rådhus. Undervejs vil Jens Galschiøt fortælle noget om værkerne, oplyser Peder Hanghøj.

De værker, der vil kunne ses i Hanstholm, vil være skulpturer af flygtninge.