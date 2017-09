Fire lærlinge videre til skills mesterskaber

THISTED: Fire unge tømrer- og murerlærlinge har kvalificeret sig til de regionale mesterskaber i skills, som skal være afholdt senest 13. oktober. Der skal de unge repræsentere de lokale håndværksfag og give prøver på deres kunnen. Inden de kvalificerede sig til regionale mesterskaber, havde de dystet i alt 12 timer fordelt på fredag og lørdag i lokalkonkurrencen, der også i år blev holdt i et telt på Store Torv for at skabe mere opmærksomhed omkring håndværksfagene. I alt 400 publikummer lagde vejen forbi for at se de unge dyste.

Hos tømrerne vandt Anders Egeberg, der er i lære hos tømrerfirmaet Åge Pedersen i Hurup. Fra murerne gik Andreas Højriis fra Hurup Murerfirma Aps videre sammen med Jonas Nørgaard Jensen fra murer- og entreprenørfirmaet Ole Ibsen A/S i Balling.

I kategorien flisemuring gik Chriss Holm Nielsen fra K.H. Byg i Brovst videre uden konkurrence.