Fire mænd fængslet: Fyldte sommerhus med tyvekoster fra varebiler

SNEDSTED:En flok årvågne borgere er medvirkende til, at politiet nu formentlig har opklaret den stribe af indbrud i varebiler, der har hærget Thy og Mors den seneste uges tid.

Borgerne kontaktede politiet, fordi de havde gjort sig nogle observationer omkring et feriehus i Snedsted, hvor fire litauiske mænd havde lejet sig ind.

Politet valgte at undersøge sagen nærmere, og efter selv at have gjort nogle iagttagelser på adressen, valgte man at ransage sommerhuset og mændenes biler.

Her fandt man en stor mængde elværktøj, som formodes at stamme fra de mange indbrud i varebiler, der er blevet anmeldt den seneste tid. Indbruddene har fundet sted både i Thy og på Mors.

De fire mænd, der alle er i 40'erne, blev anholdt onsdag og torsdag kl. 10 blev de fremstillet i et fire timer langt grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, sigtet for fire forhold af indbrud i varebiler.

- Retten fandt, at der, ud fra det materiale, der foreligger i sagen på nuværende tidspunkt, var begrundet mistanke om, at de var skyldigei sigtelsen, hvorfor de blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklager Nanna Lundhøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.