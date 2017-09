Fire skød med bue og pil

NÆSTRUP: Vindstille vejr og 18 grader viste termometeret, da Thy Bueskyttelaug søndag eftermiddag var vært for Buernes Dag ved klubbens facilieteter på Næstrupvej. Et perfekt vejr til bueskydning, lød det fra arrangørerne.

Arrangementet er landsdækkende og for klubber over hele landet, fortalte Lars Andersen, formand for Thy Bueskyttelaug.

I løbet af det tre timer lange arrangement, hvor deltagerne kunne skyde med flere forskellige slags pile og buer, blandt andet langbuer, dukkede kun fire personer op mod 65 sidste år.

- Jeg har ingen anelse om hvorfor, at der ikke kom flere. Men vi holder arrangementet igen næste år, men måske vi skal gøre lidt mere opmærksom på det, konstaterede Lars Andersen.