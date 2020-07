Firehjulstrækkere fræser op over gravhøje

THY:I løbet af sommerferien er der gentagne gange blevet observeret ulovlig kørsel med to firehjulstrækkere ad vandrestier, rideruter og op og ned af gravhøje i Vandet, Tvorup og Nystrup plantager.

To gravhøje i henholdsvis Vandet og Nystrup plantager er blevet skamferet med tydelige hjulspor i vegetationen, og en af Naturstyrelsen røde bomme er forsøgt nedkørt. Det oplyser Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Samtidig er der blevet observeret to firehjulstrækkere, der gentagne gange har kørt ulovlig terrænkørsel i Vandet, Tvorup og Nystrup plantager igennem skoven via blandt andet afmærkede vandrestier og MTB-spor.

- At køre bilræs i skovene er ikke tilladt og totalt uacceptabelt, da det sker til stor fare for både dyrelivet og skovgæster, siger skovrider Ditte Svendsen og tilføjer:

- I dette tilfælde er det særligt slemt, fordi der også er blevet kørt på de fredede fortidsminder i plantagerne. Heldigvis ser der ikke ud til at være sket strukturelle skader på fortidsminderne. Men det skæmmer virkelig, når der kommer sådan nogle store hjulspor op ad gravhøjene.

Naturstyrelsen Thy øger nu opsynet i området. Derudover modtager Naturstyrelsen Thy gerne oplysninger fra alle der har observeret noget usædvanligt i området i løbet af sommerferien. Naturstyrelsen har adressen thy@nst.dk.

- Det er jo hærværk, det må man sige. Vi ville jo gerne, at vi kunne lave en politianmeldelse af det her, men vi mangler nogle vidner og nogle oplysninger. Det håber vi, at der er nogle, der kan hjælpe os med, siger skovrideren.