Firehjulstrækkere kørte terrænkørsel på gravhøje: Nu er to mænd meldt til politiet

THY:Naturstyrelsen Thy har onsdag meldt to mænd fra lokalområdet til politiet for ulovlig kørsel med firehjulstrækkere gennem naturområder og hen over fredede gravhøje i plantager i Thy.

Det oplyser skovrider Ditte Svendsen, der glæder sig over, at borgere i området har været lynhurtige til at henvende sig med oplysninger, efter at Naturstyrelsen Thy tirsdag fortalte om den ulovlige kørsel og efterlyste vidner.

- Vi har allerede fået seks henvendelser, dels på mail og dels på telefon. Og de peger alle i samme retning. Vi har navne, indregistreringsnumre og signalement af bilerne nu, fortæller hun.

En af de borgere, der har henvendt sig, havde bemærket, at en af mændene havde lagt billeder af kørslen på Instagram, hvor han tilsyneladende har pralet med at have kørt ræs i området.

- De billeder er nu blevet slettet, men vi har fået et screendump, fortæller Ditte Svensen. Hun fortsætter:

- Jeg tror, at vi har opnået det, vi gerne ville ved at efterlyse vidner. Vi kan høre på de henvendelser, vi har fået, at folk er meget indignerede over det her.

Om politiet har materiale nok til en sigtelse, tør skovrideren ikke gætte på.

- Men vi håber, at det her i hvert fald kan få dem til at holde op med den ulovlige kørsel og afholde andre fra at få samme dumme idé, siger hun.

Den ulovlige kørsel er foregået gentagne gange i løbet af sommeren, hvor Naturstyrelsens medarbejdere har kunnet konstatere, at der er blevet kørt ulovlig terrænkørsel på vandrestier, rideruter og op og ned af gravhøje i Vandet, Tvorup og Nystrup plantager.

To gravhøje i henholdsvis Vandet og Nystrup plantager er blevet skamferet med tydelige hjulspor i vegetationen.