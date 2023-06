Fiskehandel har fået en sur smiley

VORUPØR:Da Fødevarestyrelsen for nyligt aflagde kontrolbesøg hos en populær fiskehandel i Vorupør, kunne de konstatere, at temperaturen var for høj i en salgsmontre, hvor der blandt andet stod bøtter med rejer i lage og bægre med æggestand. Besøget resulterede i en sur smiley til butikken.

Ifølge kontrolrapporten blev temperaturen i montren hos Fiskercompagniets Detailsalg målt til 10,5 grader. Der blev målt 12,2 grader i en bøtte rejer. Virksomheden kasserer varerne, fremgår det.

Fødevarestyrelsen bemærkede også, at de ferske fisk, der lå på is i salgsdisken, var stablet i lag, så der mellem de øverste fileter kunne måles en temperatur på op til 4,5 grader, hvor fisken maksimalt bør opbevares ved 2 grader. Den fejl ville virksomheden rette.

Endelig fremgår det af rapporten, at der blev konstateret sort snavs på køleanlægget på bagsiden af et køleskab.

Ud over en sur smiley fik fiskehandelen en bøde på 5000 kroner, og der vil komme to opfølgende kontrolbesøg.

Svend Aage Andersen, indehaver af Fiskercompagniets Detailsalg siden september 2022, ærgrer sig meget over de fejl, der blev konstateret, og han håber, at Fødevarestyrelsen snart kommer på besøg igen, så den sure smiley kan ændres til en glad. Han har bestilt en ny køler, som er på vej til at blive installeret.

- Det var en køler af ældre dato, der stod med drikkevarer, og fordi der var ved at være fyldt op i disken, så var der blevet flyttet lagerejer og sild over i den. Jeg havde selv målt temperaturen i kølemontren fredag ved middagstid, og der var alt i orden. Så den må være gået i stykker hen over weekenden, og så kommer Fødevarestyrelsen tirsdag, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er enig i, at der skal ikke være for høje temperaturer, og det er blevet udbedret. Jeg er glad for, at det blev opdaget, at den var i stykker, så jeg ikke har solgt nogle rejer, som folk er blevet syge af. Det ville jeg have været rigtig træt af. Den smule varer, der stod i den køler, er smidt væk.

Med hensyn til det snavs, der blev fundet på bagsiden af køleskabet, siger Svend Aage Andersen:

- Det sad på en mølle bag på køleskabet. Det var en belægning med støv, ikke skimmel. Jeg skyllede møllen med en håndbruser, og så var det væk.

Han kan ikke forklare, hvorfor der ikke lå et termometer i den kølemontre, hvor temperaturen blev fundet for høj, så personalet måske selv kunne have opdaget, at køleren ikke fungerede ordentligt.

- Det gør der normalt i alle vores kølere, siger han.

Svend Aage Andersen meddelte mandag selv på virksomhedens Facebook-side, at man havde fået en sur smiley.

- Det er rigtig meget øv. Det er et kæmpe knæk på min stolthed, for jeg køber de bedste og dyreste varer for at have rigtig god kvalitet, og så sker det her. Det er virkelig noget, der gør ondt, siger han.

Fiskehandleren kan dog glæde sig over, at de kommentarer, opslaget på Facebook har affødt, er positive. "Vi ved heldigvis, at alt hvad vi køber hos jer er tip top", er der for eksempel en, der skriver.