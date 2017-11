Fiskehuset sat til salg

THISTED: Fiskehuset ApS er sat til salg for 4,5 millioner kroner.

- Tiden er inde nu til at sælge, for det går godt, siger Per Toft Jensen.

De seneste par år har der været en stigende indtjening, og de officielle regnskabstal vidner om en solid forretning.

Den stigende omsætning hænger sammen med nethandel og især den restaurant, som for fire år siden blev indrettet i forbindelse med butikken, og særligt denne sommer har aftenserveringen været en kæmpemæssig succes.

Fiskehuset har siden 2009 været drevet i selskabsform og har længe været gjort klar til salg.

Siden et opslag på Facebook for nyligt har der været tre interesserede køber, hvoraf Per Toft Jensen betegner de to som seriøse.

Virksomheden sælges med alle bygninger og fiskebil.

- Forretningen er nøgleklar til at drive videre, og køberen må selv om, hvorvidt vi skal blive og hjælpe i gang. Det gør vi gerne, hvis der er behov for det, siger Per Toft Jensen

Det er et livsværk, han har skabt sammen med sin hustru, Lisbeth, siden de overtog for 32 år siden, og det er dem derfor magtpåliggende, at der sker en ordentlig overdragelse.

- Vi giver gerne stafetten videre nu men kun til den rette/de rette, for vi vil ikke svigte hverken de gode medarbejdere eller de dejlige kunder, skriver Fiskehuset på sin Facebookside.

Men Per Toft Jensen (64 år) er bevidst om, at han trænger til afløsning.

- Det kværner rundt i hovedet hele tiden, og vi snakker om Fiskehuset hver dag til aftensmad. Det kunne være skønt at prøve at koble fra, siger han.